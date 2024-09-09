Нужно запускать программу поддержки больших семей

— Застройщики будут поддерживать любые истории про дополнительные возможности продаж недвижимости населению и увеличение доходности девелоперов.

С точки зрения существующих программ, на мой взгляд, сейчас необходимо делать акцент на поддержку семей с тремя детьми и более, так как в нынешнем варианте «Семейная ипотека» поддерживает молодые семье, но фактически оставляет за бортом многодетных. Большие семьи должны получить преференции, должны иметь возможно покупать квартиры в нормальных локациях, а не жить где-нибудь на отшибе «на что хватило денег», не понимая, как ребенка доставить в детский сад или школу, где найти спортивную секцию или учреждение допобразования.

Фото: Infopro54. Автор фото: Алексей Цилер