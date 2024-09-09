— В Сбербанке в сложившейся ситуации растет спрос на траншевую ипотеку, которая является аналогом рассрочки с возможностью рефинансирования через два года либо перехода на льготные программы. На втором месте по популярности — субсидирование, когда ставка по кредиту снижается за счет субсидирования комиссии, которую оплачивает застройщик. В рамках проектного финансирования девелопер также может получить возможность снизить процентную ставку для клиента.

Кроме того, банки адаптируются к сокращению лимита по «Семейной ипотеке» и предлагают механизмы получения большей суммы, чем это прописано в лимите на покупку квартиры и ИЖС.

Мы ожидаем, что вскоре заработают новые инструменты для стимулирования продаж недвижимости. На рынке они могут появиться в первом квартале 2025 года.

Фото: Infopro54. Автор фото: Алексей Цилер