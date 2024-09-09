Тренд кредитования на покупку дорогого жилья доходит до Новосибирска

— В сегменте дорогого жилья в Новосибирске покупки в основном совершаются за наличный расчет, часто с использованием рассрочки. Между тем в Москве покупатели активно берут кредиты на подобные объекты, и мы видим, что постепенно тренд доходит и до Новосибирска.

Для нашего сегмента также актуален отложенный спрос. Для застройщика, который работает в рамках проектного финансирования, это не очень выгодно. Мы адаптируемся к рыночной ситуации и персонализировано подходим к решению задач потенциальных покупателей.

Фото: Infopro54. Автор фото: Алексей Цилер