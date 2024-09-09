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Тренд кредитования на покупку дорогого жилья доходит до Новосибирска

  • 09/09/2024, 11:10

Екатерина Мальцева, заместитель генерального директора по продажам ООО «Строй-Интеграл» (клубные резиденции «Бестужевский Бульвар»):

Тренд кредитования на покупку дорогого жилья доходит до Новосибирска— В сегменте дорогого жилья в Новосибирске покупки в основном совершаются за наличный расчет, часто с использованием рассрочки. Между тем в Москве покупатели активно берут кредиты на подобные объекты, и мы видим, что постепенно тренд доходит и до Новосибирска.

Для нашего сегмента также актуален отложенный спрос. Для застройщика, который работает в рамках проектного финансирования, это не очень выгодно. Мы адаптируемся к рыночной ситуации и персонализировано подходим к решению задач потенциальных покупателей.

Фото: Infopro54. Автор фото: Алексей Цилер

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : недвижимость ипотека


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