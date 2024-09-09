Обороты набирают коллаборационные программы

— Многие застройщики сегодня запускают программы рассрочки. Однако стать альтернативой банковским ипотечным программам они не смогут. Как правило, такие программы имеют ограниченный срок и рассчитаны на покупателей с очень высокими доходами либо ожидающих денежные поступления от продажи иной недвижимости. Кроме того, мы столкнулись с ситуацией, когда рассрочка заканчивается, покупатель не успевает продать свою старую квартиру ― и ставка оказывается не совсем комфортной для покупателя. В такой ситуации запускается программа, позволяющая переключиться с рассрочки от застройщика на ипотеку на новое жилье. При этом старое они могут сдавать в аренду и за счет арендных денег частично или полностью закрывать ипотечные платежи. Такая коллаборация сегодня набирает обороты.

Кроме того, мы также наблюдаем рост спроса на «Семейную ипотеку». Ранее на ее долю приходились 40% выдач, по новым условиям ее доля выросла до 50%, доля сделок по стандартным программам банка — также увеличилась ― с 20% до 50%.

Мы видим, что часть покупателей решили приобрести недвижимость, используя «Семейную ипотеку», но ее условия были изменены, а круг потенциальных заемщиков ограничен. В частности, родители двух и более несовершеннолетних детей в возрасте семи лет и старше теперь могут выбирать жилье в новостройках только среди городов с численностью населения до 50 тысяч человек. В Новосибирске квартиры им недоступны.

Интерес к другой льготной программе — ИТ-ипотеке — среди заемщиков есть. Но список аккредитованных компаний также существенно уменьшился. Многие крупные игроки в него не вошли. Кроме того, сдерживающий фактор — необходимость работать в аккредитованной ИТ-компании весь срок выплаты кредита, а не первые пять лет, как было ранее. Сделки по ИТ-ипотеке будут, но, скорее всего, их доля окажется незначительной.

Мы прогнозируем, что драйвером ипотечного кредитования во второй половине 2024 года будет «Семейная ипотека» на обновленных условиях. На первичном рынке доля сделок по этой льготной программе во второй половине года может достигнуть 70-80% от общего числа. В ближайшие годы будет расти интерес к рефинансированию по программе «Семейная ипотека». Это означает, что заемщики, которые приобретут или ранее приобретали квартиру в новостройке по стандартным программам, смогут рефинансировать ее в рамках «Семейной ипотеки» по ставке до 6% годовых, если у них родится еще один ребенок.

Фото: Infopro54. Автор фото: Алексей Цилер