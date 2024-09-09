Новосибирские застройщики привыкли работать на нестабильном рынке

— Мы собираемся все вместе с 2000 года: участники и эксперты новосибирского рынка недвижимости практически одними и теми же словами прогнозируют кризис, говорят об уходе игроков — мы сидим и плачем. Однако в итоге все у большинства компаний оказывается хорошо. Посмотрите, большинство серьезных девелоперов работают на рынке не один десяток лет. На мой взгляд, это происходит потому, что у нас в городе практически некуда вложиться инвесторам, за исключением стройки. При этом у нас очень настороженно относятся к федералам, так как понимают, что в случае чего до них еще нужно будет достучаться, а региональные компании — под боком. У собственников этих компаний в Новосибирске живут дети, родители, и они несут не только материальную, но и социальную ответственность за те объекты, которые строят. Кроме того, у девелоперов в нашем регионе сформировались очень хорошие взаимоотношения с властью, а это дополнительный фактор безопасности.

На мой взгляд, несмотря на все трудности, которые сейчас переживает строительная отрасль после отмены льготной ипотеки, она с ними справится и снова достойно пройдет очередной кризис. Да, компании в очередной раз «подсохнут», сбросят жирок, но ничего с ними не сделается. Застройщики Новосибирска уже привыкли работать в нестабильной экономике и выходить победителями. Поэтому не переживайте, все будет хорошо.

Фото: Infopro54. Автор фото: Алексей Цилер