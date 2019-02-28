Программа 8,5% — шанс на вырост предприятиям малого и среднего бизнеса.

АО «Банк Акцепт» вновь среди аккредитованных банков, что дает возможность клиентам банка возможность воспользоваться кредитами на особых условиях!

Ключевое условие Программы — процентная ставка 8,5% годовых при наличии залогового обеспечения.

Заемщик может получить инвестиционный кредит на реализацию проекта в размере от 3 млн. руб. до 400 млн. руб. на срок до 7 лет или же кредит на пополнение оборотных средств в размере от 3 млн. руб. до 100 млн. руб. на срок до 3 лет.

Кто может стать обладателем льготного кредита? Первое условие — принадлежность предприятия к приоритетным отраслям экономики. Кроме того, заемщик должен быть добросовестным налогоплательщиком, не иметь заложенности по кредитным договорам и обязательным платежам в бюджеты РФ.

Банк Акцепт принимает заявки на кредитование по Программе 8,5 во всех офисах Новосибирска и НСО, Барнаула, Москвы, Красноярска и Омска.

Фото: пресс-служба банка