Пик заболеваемости гонконгским гриппом в Новосибирске ждут после Нового года

К середине января в Новосибирской области прогнозируют пик заболеваемости гонконгским гриппом подтипа H3N2. Такой прогноз дал вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета академик РАН Сергей Нетесов.

— В период праздников люди не ходят на работу, в основном находятся дома и сильно снижают число контактов с другими людьми. После выхода на работу и учебу интенсивность взаимодействий резко возрастает, — пояснил Нетесов ТАСС.

Напомним, главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова ранее рассказывала Infopro54 о том, что в России в целом и в Новосибирской области в частности распространяется преимущественно грипп A(H3N2), который также называют гонконгским гриппом. Он отличается высокой степенью заразности и может приводить к пневмониям, бронхитам, синуситам и другим осложнениям. В настоящее время большинство заразившихся гриппом лечатся амбулаторно, но тяжелые случаи, при которых человека госпитализируют, тоже есть.

В этом году грипп пришел в регион раньше, чем его ожидали. Фармацевты рассказывали, что в декабре в Новосибирске резко вырос спрос на тесты. Аптеки не ожидали такого спроса и не формировали больших запасов: в прошлому году тесты для выявления респираторных инфекций были менее востребованы. В текущем году в связи с распространением гонконгского гриппа диагностика стала более массовой.

За 50-ю неделю 2025 года (с 08 по 14 декабря) в Новосибирской области зарегистрировано 40774 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), среди которых 723 случая заболевания гриппом. Из общего числа заболевших 21491— дети до 14 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что масочный режим рекомендовали ввести в магазинах и ресторанах Новосибирска.