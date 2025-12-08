Масочный режим вводят в школах Новосибирской области

Сотрудники новосибирских школ и родители, посещающие образовательные учреждения, с 9 декабря обязаны носить маски. Такое решение принято Министерством образования региона. Оно связано с увеличением числа случаев ОРВИ и гриппа: на 15% за последнюю неделю.
Мария Жафярова, глава регионального министерства образования, также отметила, что питание в столовых для детей организуют по специальному расписанию, чтобы минимизировать контакты.
Кроме того, во всех школах усилят утренние фильтры для детей и сотрудников, чтобы не допускать заболевших в коллективы.
Напомним, в больницах Новосибирской области противоэпидемические меры усилили на прошлой неделе. Пациентов и сотрудников попросили носить маски, измерять температуру и обрабатывать руки антисептиками.
В поликлиниках открылись кабинеты неотложной помощи для взрослых и детей с признаками респираторных заболеваний. Для пациентов с температурой предусмотрен отдельный вход, к врачам можно обратиться без предварительной записи.
По сообщениям СМИ, в регионах рядом с Новосибирской областью уровень заболеваемости еще в начале декабря достиг 57% от всего состава школьников.
Ранее редакция сообщала о том, что врачи сообщили о распространении в Новосибирске гонконгского гриппа.
