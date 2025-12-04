Рекламодателям

Поликлиники и больницы Новосибирской области ввели масочный режим

  • 04/12/2025, 12:30
Автор: Артем Рязанов
Поликлиники Новосибирской области ввели масочный режим
В регионе растет количество случаев ОРВИ и гриппа

В больницах Новосибирской области усилили противоэпидемические меры. Пациентов и сотрудников просят носить маски, измерять температуру и обрабатывать руки антисептиками.

В поликлиниках открылись кабинеты неотложной помощи для взрослых и детей с признаками респираторных заболеваний. Для пациентов с температурой предусмотрен отдельный вход. Сюда можно обратиться без предварительной записи.

Заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова отметила, что заболеваемость пока растет на 10–15%. Больше всего страдают дети. В основном это легкие формы респираторных инфекций. Она посетила детскую больницу № 3. По данным Минздрава, каждый день в больницу поступает около 80–90 детей, преимущественно с респираторными инфекциями, включая грипп. Коечный фонд загружен на 80–85%.

— Все необходимые противовирусные и антибактериальные препараты есть в наличии в стационарах, имеется свободный коечный фонд в инфекционной взрослой больнице областного уровня и в детской инфекционной больнице. Каких-то дополнительных мер по развертыванию дополнительного коечного фонда в настоящий момент не требуется, — уточнила Елена Аксенова.

Врачи предупреждают: самолечение, особенно для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими болезнями, может быть бесполезным и даже опасным. При первых симптомах ОРВИ важно сразу обратиться к специалисту.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске распространяется РС-вирус, чаще всего болеют дети до двух лет.

Источник фото: Минздрав Новосибирской области, автор: пресс-служба. 

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : ОРВИ масочный режим


