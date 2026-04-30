Обвиняемого в убийстве трёхлетней девочки в Новосибирске отправили в СИЗО

Автор: Артем Рязанов

Малышка скончалась в больнице от нанесенных побоев

В Новосибирске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве дочери своей сожительницы. Следствие требует его ареста, заявили в СУ СК РФ по региону.

— Предъявлено обвинение 27-летнему жителю региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему лицу). По версии следствия, вечером 27 апреля 2026 года в одной из квартир <…> обвиняемый нанес множественные удары руками по голове и телу малолетней дочери своей сожительницы, — говорится в сообщении.

По данным следствия, девочка потеряла сознание и вскоре скончалась после того, как её доставили в больницу.

Центральный районный суд Новосибирска избрал обвиняемому 28-летнему Ботирали Жураеву меру пресечения: он заключен под стражу до конца июля. Постановление в законную силу не вступило.

Следователи назначили серию судебных экспертиз. В процессе расследования будет установлено, что привело к трагедии. Ход дела контролируется руководством следственного управления СК России по Новосибирской области.

Источник фото: базовое — пресс-службы СУ СК по Новосибирской области, внутри текста — Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Первый фонтан запустили в Новосибирске

Верховный суд отменил приговор об убийстве вице-мэра Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Верховный суд России отменил приговор Новосибирского областного суда по делу об убийстве вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова, которое произошло в 2001 году. Такое решение суд принял по заключению прокуратуры, сообщили в пресс-службе ВС.

25 мая 2006 года бывший военнослужащий Александр Каталицкий был осужден за убийство. Как выяснилось, следствие ошибочно считало его исполнителем преступления. Каталицкому дали 14 лет колонии строгого режима по ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство по найму. Верховный суд оставил приговор без изменений 6 сентября 2006 года.

Объявление о продаже дорогой машины едва не стоило жизни новосибирцу

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске осудили 31-летнего жителя Кемеровской области (на фото) за разбой и покушение на убийство.

— Судом установлено, что в январе 2023 года подсудимый на одном из сайтов нашел объявление о продаже автомобиля марки «BMW X6», стоимостью более 9 млн рублей. Договорившись с продавцом автомобиля о сделке, он приехал в Новосибирск, где встретился с потерпевшим в центре города недалеко от банка, — говорится в сообщении прокуратуры региона.

«Мы вам поперёк горла встали?»: цыгане оккупировали частные дома в Новосибирске и кошмарят местных жителей

Автор: Ольга Кирсанова

Цыганский табор захватил пустующие дома в Октябрьском районе Новосибирска и подключилась к городским коммуникациям, за использование которых теперь вынуждены платить местные жители.

По словам новосибирцев, одна из таборян недавно обнесла магазин, другие вместе с детьми торгуют наркотиками и воруют у соседей. Жители 1-го Кирпичного переулка жалуются, что многочисленные обращения в полицию не помогают, а между тем ситуация продолжает накаляться. Неоднократные конфликты между представителями цыганской общины и местными становятся громкими и опасными.

Мэрия Новосибирска планирует отказаться от иска о выселении дочери участника СВО

Автор: Артем Рязанов

В своём телеграм-канале глава Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что 16 января 2025 года мэрия подаст заявление об отказе от иска об изъятии квартиры у дочери участника специальной военной операции после возвращения гражданского дела из кассационной инстанции. При покупке жилья девушку обманули мошенники, и сейчас этим делом занимается Следственное управление Следственного комитета России по региону.

— Мэрия совместно с правоохранительными органами провела необходимые мероприятия, после чего Следственное управление МВД России по городу Новосибирску возбудило уголовное дело о мошенничестве. Преступники не уйдут от ответственности, — рассказал Кудрявцев.

К 11 годам за жестокое убийство таксиста приговорили жителя Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Суд решил судьбу новосибирца Константина Журавлева, обвиненного в убийстве.

6 июля 2024 года он расправился с таксистом. Ночью на улице Гурьевской около кафе между подсудимым и водителем вспыхнул конфликт. Журавлев нанёс 46-летнему таксисту пять ударов ножом в грудь, живот и голову.

Мать воткнула нож в шею экс-свекрови и попыталась убить сына в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Калининского района Новосибирска, которая подозревается в убийстве экс-свекрови и покушении на жизнь своего сына.

— 11 ноября текущего года в дневное время подозреваемая пришла в квартиру к своей бывшей свекрови, с которой проживал ее 11-летний сын. В ходе внезапно возникшей ссоры женщина нанесла 85-летней потерпевшей не менее одного удара ножом в шею, от которого последняя скончалась на месте, — говорится в сообщении СК Новосибирской области.

