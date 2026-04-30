Обвиняемого в убийстве трёхлетней девочки в Новосибирске отправили в СИЗО

В Новосибирске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве дочери своей сожительницы. Следствие требует его ареста, заявили в СУ СК РФ по региону.

— Предъявлено обвинение 27-летнему жителю региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему лицу). По версии следствия, вечером 27 апреля 2026 года в одной из квартир <…> обвиняемый нанес множественные удары руками по голове и телу малолетней дочери своей сожительницы, — говорится в сообщении.

По данным следствия, девочка потеряла сознание и вскоре скончалась после того, как её доставили в больницу.

Центральный районный суд Новосибирска избрал обвиняемому 28-летнему Ботирали Жураеву меру пресечения: он заключен под стражу до конца июля. Постановление в законную силу не вступило.

Следователи назначили серию судебных экспертиз. В процессе расследования будет установлено, что привело к трагедии. Ход дела контролируется руководством следственного управления СК России по Новосибирской области.

