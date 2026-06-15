Обвиняемый в убийстве вице-мэра Новосибирска хочет пойти на СВО

Один из подозреваемых по делу об убийстве заместителя мэра Новосибирска, застреленного в собственном автомобиле в 2001 году, Сергей Камарницкий, планирует подписать контракт с Вооруженными силами Российской Федерации. Его защитник подал прошение о выделении дела в отдельное производство, о чем сообщил судья Юрий Саморуков во время заседания.

— У нас от адвоката Камарницкого Сергея Ивановича поступило ходатайство о выделении в отдельное производство по уголовному делу в отношении Камарницкого, поскольку Камарницкий изъявил желание заключить контракт, — сказал судья.

На суде допросили водителя вице-мэра Вячеслава Порсина, который был с погибшим в одной машине. Он рассказал, что стрелявший был на расстоянии 10–20 метров от машины. Порсин плохо запомнил внешний вид киллера. Водитель также упомянул, что накануне убийства погибший встречался с депутатом горсовета Александром Солодкиным. В 2015 году Солодкина приговорили к 8,5 годам колонии и штрафу в 505 тысяч рублей за участие в преступной группировке.

В конце мая в Новосибирском районном суде начался процесс по делу бизнесмена Александра Трунова и его сообщника Сергея Камарницкого. Трунов уже отбывает 22-летний срок за создание преступного сообщества. Их обвиняют в убийстве вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова, которое произошло в 2001 году. Трунов свою вину не признал.

27 мая в суде государственный обвинитель заявил, что в 1997 году Трунов возглавил преступное сообщество, включавшее десятки человек, включая киллеров. За группировкой числится не менее семи заказных убийств и аренда помещений на Гусинобродском вещевом рынке. Обвинитель считает, что убийство Белякова было совершено из-за его попыток передать контроль над ОАО «Гусинобродское» другим лицам, что угрожало теневым доходам банды. За это убийство, по версии обвинения, Трунов получил 40 тысяч долларов.

Ранее редакция сообщала о том, что новые иски к МУП «Энергия» поступили в новосибирский Арбитражный суд.