Общество

Верховный суд отменил приговор об убийстве вице-мэра Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Александру Каталицкому, осужденному за это преступление, дали 14 лет колонии строгого режима

Верховный суд России отменил приговор Новосибирского областного суда по делу об убийстве вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова, которое произошло в 2001 году. Такое решение суд принял по заключению прокуратуры, сообщили в пресс-службе ВС.

25 мая 2006 года бывший военнослужащий Александр Каталицкий был осужден за убийство. Как выяснилось, следствие ошибочно считало его исполнителем преступления. Каталицкому дали 14 лет колонии строгого режима по ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство по найму. Верховный суд оставил приговор без изменений 6 сентября 2006 года.

— Установленные новые обстоятельства ставят под сомнение вывод суда о виновности Каталицкого в совершении инкриминируемого ему преступления при обстоятельствах, изложенных в приговоре, и являются основанием для пересмотра состоявшихся в отношении него судебных решений в порядке главы 49 Уголовно-процессуального кодекса, — сообщили в ВС.

Вице-мэра Игоря Белякова убили 7 августа 2001 года. Утром он отправился на служебной «Волге» из загородного дома в городскую администрацию. На узком участке дороги машина замедлила движение, и из леса выскочил киллер. Он открыл огонь по автомобилю. Когда «Волга» остановилась, преступник подошел к раненому чиновнику и выстрелил ему в голову. Убийство вызвало широкий общественный резонанс. Глава МВД Борис Грызлов взял расследование под личный контроль.

В 2005 году силовики арестовали участника второй чеченской кампании Александра Каталицкого. Согласно материалам дела, он якобы согласился за 250 тысяч рублей убить Игоря Белякова. Сначала Каталицкий признался в преступлении, но потом отказался от показаний, утверждая, что подписал явку с повинной под давлением оперативников.

Ранее редакция сообщала о том, что глава Ленинского района Новосибирска Гриб погиб на охоте.

Источник фото:Freepik / Автор — rawpixel.com

