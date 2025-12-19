Рекламодателям

«Постараемся приехать»: Владимир Путин пообещал быть на открытии СКИФа в Новосибирск

  • 19/12/2025, 17:17
Автор: Юлия Данилова
«Постараемся приехать»: Владимир Путин пообещал быть на открытии СКИФа в Новосибирск
Президент также рассказал о системе удержания молодых ученых в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал перспективы ЦКП «СКИФ», который планируют запустить в Новосибирске. Технический запуск проекта ожидается до конца 2025 года, исследования начнутся в 2026 году. Журналист радио «Городская волна» Иван Двойничников поинтересовался, как привлечь молодых ученых для работы на СКИФе и сможет ли глава государства приехать на его открытие.

Владимир Путин отметил, что идея о создании ЦКП СКИФ возникла в 2018 году и была озвучена в ходе Совета по науке при президенте России представителями ИЯФ СО РАН.

—  Были задержки связанные с санкционными делами, но нам удалось завершить эту работу. Хочу поздравить всех, кто причастен к процессу. Это успех! Такая установка у нас уже была в Курчатовском институте в Москве, но она старого поколения и в ней уже многое нужно менять, и это планируется. Параллельно будет создаваться такое же оборудование во Владивостоке. Будем работать, — отметил президент

Он подчеркнул, что ЦКП СКИФ дает возможность проводить исследования не только фундаментального, но и прикладного характера. Это даст возможности для работы в сфере фармацевтики, новых материалов и т.д.

Что касается удержания молодых ученых, то эта система, по его словам, уже выработана.

— Для этого нужно создавать лабораторную базу. Настоящий ученый человек увлечен работой. Для него это важнее, чем что-то другое. В тоже время актуальны и уровень зарплаты, обеспеченность жильем, условия в которых человек живет. Все будем делать. На это нацелена систем грантов и мегагрантов. Также важно, чтобы молодые специалисты видели горизонт финансирования исследований. Это поможет удержать кадры, — уверен Владимир Путин.

При этом глава государства отметил, что в Россию возвращаются многие молодые ученые, которые работали за рубежом.

— В этом нам активно помогают европейские коллеги. Они (ученые) переживают за детей. Посылать их в местные школы становится невозможно. Слава Богу у нас защищаются традиционные ценности. Кроме того, у нас развивается лабораторная база и появляются новые возможности. В совокупности с другими обстоятельствами это увеличивает количество желающих возвращаться на Родину. Их становится больше по всем направлениям, — констатировал Путин

Отвечая на вопрос об участии в открытии ЦКП «СКИФ» президент сказал:

—  Постараемся приехать.

Всего на прямую линию президента в этом году было подано около 2,7 млн вопросов.

Напомним, в  ноябре мэр наукограда Николай Красников сообщал о том, что рядом с ЦКП «СКИФ» в районе Кольцово планируется построить городок. В порядке эксперимента для поддержки людей, работающих на СКИФе, предлагается внедрить в наукограде специальные субсидии на служебное жилье, которое предоставлять на конкурсной основе.

— Это не тот механизм, который нам нужен, но он приблизил нужную нам категорию специалистов к получению жилья. Надеемся, что по мере роста вложений в наукоемкую сферу, науку, будут вкладываться ресурсы и в поддержку кадров, закрепление ученых и специалистов в наукограде, — говорил Красников.

Ранее ключевые этапы создания ЦКП СКИФ оценил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. 

Иллюстрация – скрин с прямого эфира президента России Владимира Путина.

Рубрики : Власть Наука

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : СКИФ Прямая линия президента молодые ученые Владимир Путин


