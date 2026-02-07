Поиск здесь...
Наука Общество

В Новосибирской области количество молодых учёных за год выросло на 0,4%

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Это ниже средних показателей по стране

В научных организациях Новосибирской области постепенно меняется возрастной состав сотрудников — молодых ученых стало больше. Власти называют это положительной тенденцией, но признают, что в целом по стране наука «молодеет» быстрее, чем в регионе.

— По итогам 25-го года мы в этом плане немножко помолодели: у нас число учёных до 39 лет увеличилось на 0,4%, но цифра пока не очень высокая. Она ниже общероссийской, и это связано в первую очередь, как ни странно, с числом научных организаций, вот тех самых фундаментальных школ, которые в составе своих коллективов имеют достаточно большое число остепенённых сотрудников, основателей этих школ. Вот сложилось так, как сложилось. Но в прошлом году мы увидели значительный прирост количества молодых инноваторов. Это не учёные, но ребята которые работают в смежных сферах, занимаются высокотехнологичными разработками, принимают участие и заявляются со своими стартапами в акселерационных программах, — сообщила Infopro54 заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Научные исследования и разработки в Новосибирской области ведут 110 организаций, среди которых 66 научно-исследовательских институтов, 19 вузов, 16 промышленных предприятий, четыре конструкторских и проектных бюро, а также пять общественных и прочих организаций. По данным Новосибирскстата, на конец 2024 года в научной сфере региона было занято 20,7 тысячи человек. Из них молодых ученых было 43,9%. Подробные статистические данные за 2025 год пока не опубликованы.

Ранее редакция рассказывала, что в Сибири выбирают месторождения для кластера редкоземельных металлов.

Фото Infopro54

Рубрики : Наука Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : наука молодые ученые

Губернатор Травников укрепляет позиции в рейтинге влияния

Жителей района Новосибирска вынуждены скидываться на чистку улицы от снега

Автор: Юлия Данилова

На этой неделе жителям МЖК и Плющихинского пришла рассылка с предложением принять участие в сборе средств на чистку улицы Высоцкого от снега.

— Чистка будет производиться исключительно за счет собственных средств. Необходимо собрать сумму 32000 рублей! — говорится в сообщении.

Читать полностью

IT-бизнесмены из Новосибирска управляют популярными сервисами гаданий и эзотерики

Автор: Артем Рязанов

Известные онлайн-платформы для консультаций с тарологами, парапсихологами и другими специалистами перешли под контроль новосибирских IT-предпринимателей. Они могут управлять этими активами из Германии, сообщают «Известия», которые изучили данные сайтов Astro7, Aura7, Ezoteo и Ezochat.

На этих платформах пользователи выбирают специалиста, переводят деньги и общаются в чате или по телефону. Обычно услуги оплачиваются поминутно без ограничения времени. Средняя стоимость минуты — 100 рублей. Консультируют медсестры, охранники, продавцы, кладовщики и журналисты. Некоторые из них совмещают основную работу с эзотерической практикой, отмечает издание.

Читать полностью

В Новосибирске ожидается сильный ветер и снег на выходных

Автор: Артем Рязанов

По прогнозам синоптиков в  Новосибирске в ближайшие выходные ожидается ухудшение погодных условий.

В субботу, 7 февраля, в городе ожидается снег и сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура опустится до -6...-8 градусов, начнется умеренный мокрый снег. К вечеру температура понизится до -12...-14 градусов, также с небольшим снегом. Ветер может усиливаться до 14 метров в секунду.

Читать полностью

Жители Новосибирска оспаривают незаконные тарифы УК

Автор: Оксана Мочалова

Собственники дома №37 на улице Заречной в микрорайоне Весенний Новосибирска обнаружили в личных кабинетах приложения «Госуслуги» уведомление о якобы проведённом общем собрании. Речь шла об утверждении новых тарифов на услуги управляющей компании. По факту собрание не проводилось, и жильцы не получали обязательных уведомлений за 10 дней.

По словам главы юридической фирмы «Альянс правосудия» Елены Поповой, подобные действия управляющих компаний являются незаконными.

Читать полностью

На выборах в Госдуму новосибирцы будут голосовать с 18 по 20 сентября

Автор: Оксана Мочалова

Центральная избирательная комиссия России официально сообщила дату проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания IX созыва. Голосование назначено на 18-20 сентября 2026 года. Одновременно комиссия обнародовала актуальные данные о численности избирателей в Новосибирской области.

По данным ЦИК, на 1 января 2026 года в регионе зарегистрировано 2 185 467 граждан, обладающих активным избирательным правом. Это почти на 5,2 тысячи человек больше по сравнению с началом предыдущего года и на 99 человек — по сравнению с июлем (2 180 285 и 2 185 368 человек соответственно).

Читать полностью

«Выходим из зоны хайпа»: новосибирский IT-эксперт объяснил усталость людей от нейросетей

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году обществу предстоит пересмотреть свои отношения с искусственным интеллектом — к такому выводу приходят авторы исследований, посвящённых использованию нейросетей. Опросы показывают, что пользователи устали от текстов и видео, созданных ИИ. Infopro54 поговорил об этом с IT-экспертом.

Нейросети стали общедоступным инструментом в 2023 году. В течение двух лет их популярность и стремление использовать где только можно росли. С помощью ИИ стали писать практически всё — от пресс-релизов до книг. И на этом фоне стали звучать прогнозы о том, что множество профессий станут не нужны. А в 2025 году в английском языке словом года стал сленговый термин slop («слоп»), который дословно переводится как «помои» и обозначает контент низкого качества, сгенерированный нейросетью. В русском языке отдельного слова нет, но проблема обилия такого контента существует.

Читать полностью
