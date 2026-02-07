В Новосибирской области количество молодых учёных за год выросло на 0,4%

В научных организациях Новосибирской области постепенно меняется возрастной состав сотрудников — молодых ученых стало больше. Власти называют это положительной тенденцией, но признают, что в целом по стране наука «молодеет» быстрее, чем в регионе.

— По итогам 25-го года мы в этом плане немножко помолодели: у нас число учёных до 39 лет увеличилось на 0,4%, но цифра пока не очень высокая. Она ниже общероссийской, и это связано в первую очередь, как ни странно, с числом научных организаций, вот тех самых фундаментальных школ, которые в составе своих коллективов имеют достаточно большое число остепенённых сотрудников, основателей этих школ. Вот сложилось так, как сложилось. Но в прошлом году мы увидели значительный прирост количества молодых инноваторов. Это не учёные, но ребята которые работают в смежных сферах, занимаются высокотехнологичными разработками, принимают участие и заявляются со своими стартапами в акселерационных программах, — сообщила Infopro54 заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Научные исследования и разработки в Новосибирской области ведут 110 организаций, среди которых 66 научно-исследовательских институтов, 19 вузов, 16 промышленных предприятий, четыре конструкторских и проектных бюро, а также пять общественных и прочих организаций. По данным Новосибирскстата, на конец 2024 года в научной сфере региона было занято 20,7 тысячи человек. Из них молодых ученых было 43,9%. Подробные статистические данные за 2025 год пока не опубликованы.

