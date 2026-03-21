Минцифры предлагает ограничить работу популярных нейросетей

Минцифры России разработало проект федерального закона «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта». Документ вводит понятие «трансграничные технологии искусственного интеллекта» и устанавливает возможность их запрета или ограничения на территории страны.

Согласно документу, функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Под такими технологиями понимаются объекты правоотношений, создание, использование или передача которых связаны с субъектами и территорией двух и более государств. По словам юристов, к ним относятся иностранные модели, при использовании которых данные пользователей передаются за рубеж, включая ChatGPT, Claude и Gemini.

Для сервисов искусственного интеллекта, суточная аудитория которых на территории России превышает 500 тысяч пользователей, устанавливаются дополнительные требования. Владельцы таких сервисов обязаны выполнять обязанности, предусмотренные для крупных интернет-платформ, включая хранение информации о пользователях. Кроме того, законопроект закрепляет обязанность обрабатывать данные исключительно на территории Российской Федерации при применении моделей искусственного интеллекта, включенных в реестр доверенных.

Законопроект разработан для создания правовых условий ускоренного развития технологий ИИ, обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также государственного технологического суверенитета, говорится в пояснительной записке. Вступление документа в силу запланировано с 1 сентября 2027 года.

Ранее жители Новосибирска назвали платформы, куда переходят из-за блокировки Telegram. Всеобщего перетока в мессенджер МАХ пока не видно.