Дополнительные пятивагонные составы метропоездов запустят в Новосибирске

В Новосибирске планируют запустить новые пятивагонные поезда в метро. Об этом заявил начальник департамента транспорта Павел Ивахненко на оперативном совещании в мэрии.

Чиновник напомнил, что в 2025 году в Новосибирске появились пять новых пятивагонных составов «Ермак». Благодаря их приобретению городская подземка смогла вывести из эксплуатации пять старых четырехвагонных поездов. Головные вагоны этих поездов муниципалитет намерен списать, а промежуточные будут добавлены в существующие четырехвагонные составы, что позволит создать пятивагонные поезда. В 2026 году власти намерены создать пять подобных составов. Первый из них будет запущен в апреле.

По словам мэра Максима Кудрявцева, за счет этого решения метрополитен повысит мощность поездов.

— Там, где у нас были четырехвагонные составы, теперь будут пятивагонные. И в часы пик на конечных станциях, где у нас максимальная нагрузка, — в частности, на Маркса, пробок уже не будет. Потому что люди будут уезжать в пяти вагонах, а не в четырех. Это тоже важно, — сказал глава города.

Из новинок, которые жду новосибирское метро, в 2026 году для обслуживания обновлённого парка поездов в депо установят новый станок для проточки колёсных пар. Его привезут в город в мае, а пусконаладочные работы завершат в июне. В ноябре планируется обновление турникетов на станции «Октябрьская», которые будут принимать оплату жетонами и биометрией.

Напомним, в 2025 году Новосибирским метрополитеном воспользовались 81,6 млн пассажиров. С 2026 года пассажиропоток остаётся на этом уровне, в феврале совершено более 6 млн поездок. В часы пик на линию выходят 20 составов.

Ранее редакция сообщала о том, что новую генеральную схему метро Новосибирск получит в апреле.