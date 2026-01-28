Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Город

В художественном музее Новосибирска открылась выставка к 40-летнему юбилею метро

Дата:

За четыре десятка лет своей жизни новосибирская подземка накопила не так уж много станций, зато реликвий и артефактов — вполне достаточно. Хватает на целую выставку

Выставка «40 лет вместе с городом» (0+), посвященная юбилею Новосибирского метрополитена — совместный проект художественного музея с МУП «Новосибирский метрополитен».  Для нашего метро такая деятельность вполне органична — в его переходах регулярно устраиваются выставки различной тематики, а «музейные» поезда — его особая изюминка. А теперь и сам метрополитен — генератор выставочного контента.

На выставке представлено более сотни экспонатов.

На выставке представлено более сотни экспонатов.

Первый экспо-слой — реликвии рождения подземки: отбойные молотки, каски, прочие инструменты. Говоря словами коллекционеров и музееведов, «предметы со следами функционального бытования» — без выставочного лоска, сурово настоящие, в буквальном смысле впитавшие пыль подземных горизонтов, позволяющие ощутить физическую мощь труда метростроевцев.

Первый экспо-слой — реликвии рождения подземки: отбойные молотки, каски, прочие инструменты

Ведь метро фактически перезапустило Новосибирск — изменило его динамическую географию, расклад его силовых точек. Например, наш растущий Сити так бы и не родился, наверное. Остался бы пустырём, не появись там метро «Октябрьская». Или вспомним, как быстро зарос высотками и торгово-офисными зданиями район у «Берёзовой рощи».

В композиционном центре выставки — документы и фотографии из архивов Новосибирского метрополитена, фиксирующие этапы проектирования, строительства и первых лет работы подземки. Эти материалы раскрывают масштаб и сложность процесса создания метро, а также атмосферу времени, наполненного верой в прогресс и будущее.

Первый логотип метро - до замены на нынешний, с белым фоном и обскими волнами. Классический советский,  дебютировавший в Москве 1935-го.

Ощущение от этого всего слегка грустно-ностальгическое: стартовый темп новосибирского метро был очень мощным и перспективы впечатляли. И да, для сорока лет жизни четырнадцати станций маловато будет. Более старые советские метрополитены — ленинградский, харьковский, ташкентский — свои 40-летние юбилеи встречали намного более ветвистыми, чем наш. Харьковский, к слову, даже более развит, чем киевский. Правда, стране-недоразумению сейчас вообще не до метро.

Минский метрополитен, примерный ровесник нашего, уже обзавёлся третьей линией. Софийский вообще дотянулся до аэропорта. Впрочем, в сообществе приблизительных ровесников есть и более невезучие метрополитены — самарский и ереванский. Ереванская подземка, кстати, одна из самых стильных в экс-СССР — настоящий шедевр позднего советского модернизма. Но именно эта приставка «экс-» обрекла её развитие на бессрочную паузу.

На открытии выставки к юбилею нашего метро было интуитивно понятно, что оно всё же посчастливее ереванского или днепропетровского будет — перспективы развития проговариваются не в умозрительном контексте, а как ближнесрочные рабочие планы.

Кроме того, эту эмоцию подспудно источали и особые экспонаты — «ключи от станций». Это самоценные артефакты — у каждого из них свой дизайн, отражающий эстетику и индивидуальность конкретной станции. А коллекция — это предметный ряд, подразумевающий продолжение. Будут в нём и ещё ключи…

«Ключи от станций» -это самоценные артефакты — у каждого из них свой дизайн, отражающий эстетику и индивидуальность конкретной станции

Любопытный экспо-слой — стенд платёжных материалов метрополитена — монет, жетонов, проездных билетов, магнитных карточек. От первой, экспериментальной, очень брутально исполненной (из металла с зернистой эмалью!) до новейших, системы «Тройка».

Любопытный экспо-слой — стенд платёжных материалов метрополитена — монет, жетонов, проездных билетов, магнитных карточек

Еще один стенд — такие же реликвии из коллегиальной среды — из метрополитенов России, СНГ и мира. К слову, дизайн некоторых западных, из ареала «золотого миллиарда» не впечатляет — бледненько так, графически архаично.

Реликвии из коллегиальной среды — из метрополитенов России, СНГ и мира

Отдельный тематический массив — мерч, сувениры, памятные подарки. Вагончик метро в формате знаменитой железнодорожной игрушки PIKO, мечты всех мальчиков СССР от 4 до 70 годиков.

Вагончик метро в формате знаменитой железнодорожной игрушки PIKO, мечты всех мальчиков СССР от 4 до 70 годиков

Матрёшка в наряде дежурной по станции. И друг её, статный и рослый матрёх. Или матрёш? (Ну, или как там зовут матрёшечных мальчиков?). С усами а ля солист ВИА «Верасы», по моде 1980-х и в униформе машиниста. Красавчик, короче.

Матрёшка в наряде дежурной по станции. И друг её, статный и рослый матрёх.

Разумеется, не забыта и сущность самой экспо-локации. Это ведь художественный музей. Потому в диалоге с документами, фотографиями и реликвиями состоят произведения живописи и графики, в том числе работы из фондов Новосибирского государственного художественного музея.

В диалоге с документами, фотографиями и реликвиями состоят произведения живописи и графики

Такие известные новосибирские художники, как Михаил Омбыш-Кузнецов и Татьяна Владова, своим творчеством расширяют визуальное и смысловое поле экспозиции. От скульптора Владимира Грачёва — мастер-модель бронзового барельефа «Победный марш» для станции «Красный проспект».

От скульптора Владимира Грачёва — мастер-модель бронзового барельефа «Победный марш» для станции «Красный проспект»

Советская обойма станций у нас вообще самая насыщенная искусством. А про станции зелёной линии в экспликации деликатно сказано, что они «функциональные, без излишней декоративности».  Ну да, знаем, видели…

Диптих Омбыш-Кузнецова, написанный в предпусковом 1985-м — самый монументальный экспонат в художественном сегменте выставки (Базовое фото. — Ред.).

Это вообще, можно сказать, талисман нашего метро. Эмоциональный заряд этой нарядной картины намекает, что свет в конце тоннеля всё-таки есть. А сами тоннели будут длинными и ветвистыми. Искусство же недаром ценят за способность не только отражать реальность, но и программировать её новые проявления. Будем надеяться, что и в этот раз получится!

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам показывают военно-патриотическую живопись. Она представлена в эстетском и эмоциональном воплощении. 

Автор фото: Игорь Смольников.

Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы

Рубрики : Город

Регионы : Новосибирск

Теги : музеи Новосибирска история Новосибирска Выставки Новосибирска Metro

559
0
0
Предыдущая статья
Переплачивают до 500 тысяч: около 60% новосибирцев пользуются услугами «чёрных» ритуальных агентов
Следующая статья
Третий этап Восточного обхода Новосибирска одобрила Главгосэкспертиза

Из-за угрозы обрушения крыши ограничили движение в Новосибирске

Ограничено движение автотранспорта на одной из улиц Военного городка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— В связи с угрозой обрушения крыши заброшенного здания временно прекращено дорожное движение по ул. В. Старощука на участке от здания по адресу «Территория Военного Городка, 1/91» до здания по адресу улица Гаранина, 1. Решение принято для исключения риска для жизни и здоровья людей, — предупредили в мэрии.

Читать полностью

«Десятилетиями объекты стоят и разваливаются»: в Новосибирске эксперты рассказали о судьбе старых зданий на Инской

Автор: Мария Гарифуллина

Одна из старейших улиц Новосибирска — улица Инская — за последние несколько лет сильно изменилась. Здесь строится новый квартал «Инские холмы», и уже практически полностью снесены старые деревянные дома. Их оплакивают историки и ценители деревянного зодчества. Вместе с тем тут же был реализован проект, который можно назвать прецедентом для города: бизнес привел в порядок объект культурного наследия, ему не принадлежащий.

Infopro54 решил запечатлеть Инскую в момент, который можно назвать переломным (когда новое еще не все построено, а старое не все снесено), и поговорить с застройщиком и защитниками наследия.

Читать полностью

На Плющихинском жилмассиве в Новосибирске построят ливневую канализацию

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска объявила тендер для поиска подрядчика на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации для создания ливневой канализации по улице Татьяны Снежиной. Стартовая цена контракта составляет 4.48 млн рублей. Работы победитель торгов должен будет выполнить до июля 2026 года.

Как отмечается в описании объекта закупки, на строительство ливневки на Снежиной из бюджета города планируется выделить 46,4 млн рублей.

Читать полностью

Фуры застряли в снегу, парализовав движение в районе Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Жители Октябрьского района Новосибирска жалуются на транспортный коллапс, который начался 14 января. По словам местного жителя Егора Гусева, новые маршруты для большегрузов привели к тому, что фуры заблокировали узкие улочки частного сектора.

По словам собеседника, после изменения схемы движения большегрузы стали массово ездить через улицы Хитровскую, Дубравы и Выборную. Проблема усугубляется плохим состоянием дорог: из-за снега и глубокой колеи фуры часто буксуют и застревают, полностью блокируя движение.

Читать полностью

Управляющие компании Новосибирска отказываются от малоквартирных домов

Автор: Юлия Данилова

На рассмотрение комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска был вынесен вопрос о брошенных управляющими компаниями малоквартирных домах.  По данным депутата Антона Бурмистрова, в этот список по городу входят более 140 домов. Председатель комиссии Александр Тарасов отметил, что в самом начале реформы ЖКХ жилой фонд распределили между частными компаниями и негласно была договоренность: к выгодным многоквартирным домам брать социальную нагрузку в виде малоквартирных (с которых малая выгода).

— Проходят десятилетия и капитал старается сбросить с себя социальную ответственность и сосредоточиться исключительно на максимизации прибыли. Кроме того, даже и на «выгодных» домах эффективность обслуживания далеко от того, которое обещали реформаторы. Рыночная конкуренция не приводит к уменьшению цен и улучшению качества услуг. Даже рядовые рабочие УК не особо купаются в прибыли. Растут только прибыли учредителей частных компаний и управленцев, — заявил Бурмистров.

Читать полностью

В Новосибирске в январе закрылись девять ресторанов и кафе, среди них IL Патио

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске с начала 2026 года закрылись девять заведений общепита. Они работали в разных форматах и ценовых нишах. Рестораторы считают, что этот год для отрасли может стать столь же тяжелым, как период пандемии и локдауна. Infopro54 публикует список закрывшихся ресторанов, кафе и баров и комментарии участников рынка.

Прекратила работу кафе-кондитерская «ТАЕТ», которая располагалась на Красном проспекте. Сеть стритфуда Vaffel с норвежскими вафлями в меню закрыла в Новосибирске два заведения, работавшие по франшизе. Они располагались в ЖК «Берлин» и ТРЦ «Галерея Новосибирск». На улице Нарымской закрылся ресто-бар Mishkin&Mishkin. Сеть «Мурчим» приняла решение о закрытии своего котокафе в микрорайоне «Европейский берег». В Академгородке закрылось два заведения: на Морском проспекте – кафе паназиатской кухни Three Wise Monkeys, в ТЦ «Эдем» – кофейня Siberian Story. Последние январские закрытия – это рестораны «IL Патио» и «Шикари», расположенные в ТРЦ «Аура». Прощаясь в соцсетях со своими клиентами, заведения не указывают причины закрытия, а в неофициальном общении говорят, что все дело в росте издержек: стала дороже аренда, сильно подорожали продукты, профессиональные кадры дорого стоят, а еще выросли налоги.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Нина Протас: Данные Росстата по расчету ОСАГО выбиваются из общей статистики

Бизнес Туризм

Новосибирская область увеличила турпоток до трёх миллионов человек

Бизнес Власть

Третий этап Восточного обхода Новосибирска одобрила Главгосэкспертиза

Город

В художественном музее Новосибирска открылась выставка к 40-летнему юбилею метро

Власть Общество

Переплачивают до 500 тысяч: около 60% новосибирцев пользуются услугами «чёрных» ритуальных агентов

Бизнес Туризм

Новосибирская область привлекла инвесторов к проекту «Салаир»

Общество

Эксперт объяснил, почему огурцы стали деликатесом для новосибирцев

Финансы

Снижение ставок по ипотеке: новый тренд в банковской сфере

Промышленность

Январские скидки в «Сибирии»: осталось 4 дня

Власть Наука

Два научных института СО РАН предлагают объединить

Власть

Андрей Травников обозначил задачи социального развития региона в 2026 году

Общество

Новосибирский психолог объяснила, почему подростки используют слова «пепе» и «шнейне»

Бизнес Общество Экономика

ФНС не видит реальную «смертность» новосибирских компаний из-за маркетплейсов

Общество

Приехал – отработал – уехал: депутат Госдумы Аксёненко предложил условия для въезда трудовых мигрантов

Бизнес

Новосибирское предприятие начало выпускать компоненты для вентиляционных систем

Бизнес Недвижимость

В Новосибирске объявлен аукцион на строительство блока «В» Академпарка

Власть Наука

Проект ГПНТБ Новосибирска проходит финансовую оценку в Минэкономразвития России

Общество

Стала известна дата начала и окончания Рамадана в 2026 году

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности