В художественном музее Новосибирска открылась выставка к 40-летнему юбилею метро

Выставка «40 лет вместе с городом» (0+), посвященная юбилею Новосибирского метрополитена — совместный проект художественного музея с МУП «Новосибирский метрополитен». Для нашего метро такая деятельность вполне органична — в его переходах регулярно устраиваются выставки различной тематики, а «музейные» поезда — его особая изюминка. А теперь и сам метрополитен — генератор выставочного контента.

На выставке представлено более сотни экспонатов.

Первый экспо-слой — реликвии рождения подземки: отбойные молотки, каски, прочие инструменты. Говоря словами коллекционеров и музееведов, «предметы со следами функционального бытования» — без выставочного лоска, сурово настоящие, в буквальном смысле впитавшие пыль подземных горизонтов, позволяющие ощутить физическую мощь труда метростроевцев.

Ведь метро фактически перезапустило Новосибирск — изменило его динамическую географию, расклад его силовых точек. Например, наш растущий Сити так бы и не родился, наверное. Остался бы пустырём, не появись там метро «Октябрьская». Или вспомним, как быстро зарос высотками и торгово-офисными зданиями район у «Берёзовой рощи».

В композиционном центре выставки — документы и фотографии из архивов Новосибирского метрополитена, фиксирующие этапы проектирования, строительства и первых лет работы подземки. Эти материалы раскрывают масштаб и сложность процесса создания метро, а также атмосферу времени, наполненного верой в прогресс и будущее.

Ощущение от этого всего слегка грустно-ностальгическое: стартовый темп новосибирского метро был очень мощным и перспективы впечатляли. И да, для сорока лет жизни четырнадцати станций маловато будет. Более старые советские метрополитены — ленинградский, харьковский, ташкентский — свои 40-летние юбилеи встречали намного более ветвистыми, чем наш. Харьковский, к слову, даже более развит, чем киевский. Правда, стране-недоразумению сейчас вообще не до метро.

Минский метрополитен, примерный ровесник нашего, уже обзавёлся третьей линией. Софийский вообще дотянулся до аэропорта. Впрочем, в сообществе приблизительных ровесников есть и более невезучие метрополитены — самарский и ереванский. Ереванская подземка, кстати, одна из самых стильных в экс-СССР — настоящий шедевр позднего советского модернизма. Но именно эта приставка «экс-» обрекла её развитие на бессрочную паузу.

На открытии выставки к юбилею нашего метро было интуитивно понятно, что оно всё же посчастливее ереванского или днепропетровского будет — перспективы развития проговариваются не в умозрительном контексте, а как ближнесрочные рабочие планы.

Кроме того, эту эмоцию подспудно источали и особые экспонаты — «ключи от станций». Это самоценные артефакты — у каждого из них свой дизайн, отражающий эстетику и индивидуальность конкретной станции. А коллекция — это предметный ряд, подразумевающий продолжение. Будут в нём и ещё ключи…

Любопытный экспо-слой — стенд платёжных материалов метрополитена — монет, жетонов, проездных билетов, магнитных карточек. От первой, экспериментальной, очень брутально исполненной (из металла с зернистой эмалью!) до новейших, системы «Тройка».

Еще один стенд — такие же реликвии из коллегиальной среды — из метрополитенов России, СНГ и мира. К слову, дизайн некоторых западных, из ареала «золотого миллиарда» не впечатляет — бледненько так, графически архаично.

Отдельный тематический массив — мерч, сувениры, памятные подарки. Вагончик метро в формате знаменитой железнодорожной игрушки PIKO, мечты всех мальчиков СССР от 4 до 70 годиков.

Матрёшка в наряде дежурной по станции. И друг её, статный и рослый матрёх. Или матрёш? (Ну, или как там зовут матрёшечных мальчиков?). С усами а ля солист ВИА «Верасы», по моде 1980-х и в униформе машиниста. Красавчик, короче.

Разумеется, не забыта и сущность самой экспо-локации. Это ведь художественный музей. Потому в диалоге с документами, фотографиями и реликвиями состоят произведения живописи и графики, в том числе работы из фондов Новосибирского государственного художественного музея.

Такие известные новосибирские художники, как Михаил Омбыш-Кузнецов и Татьяна Владова, своим творчеством расширяют визуальное и смысловое поле экспозиции. От скульптора Владимира Грачёва — мастер-модель бронзового барельефа «Победный марш» для станции «Красный проспект».

Советская обойма станций у нас вообще самая насыщенная искусством. А про станции зелёной линии в экспликации деликатно сказано, что они «функциональные, без излишней декоративности». Ну да, знаем, видели…

Диптих Омбыш-Кузнецова, написанный в предпусковом 1985-м — самый монументальный экспонат в художественном сегменте выставки (Базовое фото. — Ред.).

Это вообще, можно сказать, талисман нашего метро. Эмоциональный заряд этой нарядной картины намекает, что свет в конце тоннеля всё-таки есть. А сами тоннели будут длинными и ветвистыми. Искусство же недаром ценят за способность не только отражать реальность, но и программировать её новые проявления. Будем надеяться, что и в этот раз получится!

