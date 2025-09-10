ИТ-компании Новосибирска заплатили более семи млрд рублей налогов

По итогам первого полугодия 2025 года в Новосибирской области было зарегистрировано около 3000 ИТ-компаний, где работали более 30 тысяч человек. Об этом сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.

— По итогам полугодия ИТ-компании заплатили в консолидированный бюджет более 7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уплаченные налоги, а также выручка ИТ-сектора выросли на 20-30%. Сохранение этой динамики мы ожидаем по итогам 2025 года. В целом вклад ИТ-бизнеса в ВРП региона сегодня составляет 4%, на уровне агропромышленного сектора, — подчеркнул чиновник.

По его словам, многие новосибирские компании работают с партнерами и заказчиками по всей России, и не планируют менять «место жительства». Одна из причин тому — доступ к квалифицированным кадрам. Вторая — меры поддержки отрасли.

— Мы сделали упор на такую меру поддержки, как качество подготовки специалистов. Общий тренд, который мы наблюдаем: рынок труда насыщается ИТ-специалистами и дефицит айтишников сокращается. В конце 2024 года в регионе впервые количество резюме по ИТ-специальностям превысило количество вакансий. С другой стороны, внутри спроса наблюдается определенный дисбаланс, так как работодателям требуются более высококвалифицированные специалисты и они более тщательно подходят к отбору кадров. Основной инструмент вовлечения ИТ- компаний в регион, подключение их к образовательным проектам, — пояснил Сергей Цукарь.

По итогам вступительной кампании 2025 года конкурс на ИТ специальности в колледжах и вузах Новосибирска был одним из самых высоких. При этом представители образовательных учреждений отмечали особую эффективность подготовки кадров совместно с индустриальными партнерами.

Среди самых популярных мер поддержки ИТ-отрасли, которые удерживают специалистов в регионе, он назвал отсрочку от армии для ИТ-специалистов, а также ИТ-ипотеку. В регионе сотрудникам компаний отрасли на данный момент выдано 3500 ипотек на 24 млрд рублей.

Напомним, по данным Минэкономразвития региона, малые tech-компании Новосибирска заработали 27 млрд рублей. За год доходы бизнеса в этом секторе выросли более чем в три раза. Новосибирские инноваторы за полгода произвели товары на 36 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ИИ-разработки имеют потенциал федерального тиражирования. Зампред Правительства РФ Дмитрий Григоренко отмечал, что Новосибирск является одним из ключевых центров развития информационных технологий и искусственного интеллекта.