Новосибирские программисты взяли льготную ипотеку на 6 млрд рублей

В 2025 году 866 семей новосибирских IT-специалистов оформили льготную ипотеку на 6 млрд рублей, что на 500 кредитов и на 3 млрд рублей больше, чем по данным на сентябрь 2025 года. Всего с начала действия программы в регионе выдали 4 тысячи кредитов на 27 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь.

По его словам, IT-ипотека остаётся одной из самых востребованных мер поддержки отрасли, а по числу выданных кредитов регион занимает четвёртое место в России. Общий объём налоговых поступлений от IT-отрасли в бюджет области превысил 16 млрд рублей, или более 5% от всех налогов, и ежегодный рост сохраняется, несмотря на макроэкономическую нестабильность.

— IT-ипотека пользуется огромнейшим спросом и оказывает большое влияние на удержание кадров и стимулирование отрасли, — заявил министр. По оценкам властей, стране дополнительно потребуется около миллиона IT-специалистов для достижения технологического суверенитета, и в Новосибирской области, где готовят 27 тысяч IT-студентов, льготная ипотека помогает удерживать выпускников.

Программа IT-ипотеки действует в России с 2022 года и позволяет сотрудникам аккредитованных IT-компаний взять кредит на жильё по сниженной ставке до 5% годовых. В регионе аккредитовано более 500 IT-компаний, в которых занято свыше 30 тысяч специалистов, и спрос на льготное жильё продолжает расти.

Ранее редакция сообщала, что девятиклассники Новосибирска рвутся в программисты.