«Деньги на человеческих пороках»: экс-депутат Госдумы от Новосибирска раскритиковала идею об онлайн-казино

На минувшей неделе министр финансов РФ Антон Силуанов предложил легализовать онлайн-казино в России. Он отметил, что для этого можно создать специального оператора, который будет перечислять в бюджет не менее 30 % от выручки легальных казино. По мнению главы Минфина, бюджет будет получать около 100 млрд рублей ежегодно.

По словам Силуанова, администрирование налога на онлайн-казино предлагается осуществлять через ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Минфин также настаивает на ограничении возраста пользователей — не менее 21 года. Оператора онлайн-казино и ЕРАИ хотят наделить полномочиями по профилактике игровой зависимости.

Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя назвала такое предложение аморальным.

— Делать деньги на человеческих пороках — это не только аморально, это преступно, какой бы необходимостью это не объяснялось. Нашу страну, где огромное количество нищающего населения, неминуемо захлестнёт игромания. Люди бросятся искать лёгких доходов. Это сотни тысяч сломанных жизней, рост преступности, — заявила Ганзя в комментарии Om1 Новосибирск.

Она напомнила, что игорный налог является региональным. В Новосибирске, по ее словам, уже сейчас работают порядка 30 букмекерских контор.

— Легализация онлайн-казино в нынешних экономических условиях приведёт к росту преступности и массовой игромании. Несмотря на то, что онлайн-казино разрешены во многих развитых странах, для современной России такое решение станет разрушительным, — уверена Вера Ганзя

По данным «Коммерсанта», оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете оценивается более чем в 3 трлн рублей ежегодно.

Напомним, сейчас в России действует несколько игорных зон: «Красная Поляна», «Янтарная», «Приморье», «Сибирская монета». Между тем, в Новосибирске правоохранительные органы регулярно распространяют сообщения о ликвидации казино. Также нередко появляются сообщения о трагедиях, связанных с игроманами.

Ранее редакция сообщала о том, что в 10 раз выросло количество дел по подпольным казино в Новосибирской области.