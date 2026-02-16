Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

Где в Новосибирске найти топовые подарки к 23 февраля и 8 марта

Дата:

На выставке-продаже ювелирных изделий «Ювелирная Сибирь»

Крупнейший ювелирный бутик Сибири распахнёт двери только с 19 по 22 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Всего через 2 дня стартует выставка-продажа ювелирных изделий «Ювелирная Сибирь». Здесь собрано свыше 100 000 украшений со всего мира от 120+ брендов — золото, серебро, бриллианты, янтарь, жемчуг, часы и дизайнерские хиты, которых не найдёшь в обычных ТЦ. Оптовые цены, скидки, плюс розыгрыш призов на 110 000+ рублей – уже само по себе подарок перед праздниками.

Для вас собрали звездный состав экспонентов! «Яхонт Ювелир» представит золотые украшения премиум-класса с бриллиантами и цветными камнями, «Саха Алаас» покажет серьги, кольца и браслеты с якутскими алмазами высокой огранки, «Кубачи Рос Золото Хурдаев» продемонстрируют ножи, посуду, украшения с кавказской чеканкой, Seven Diamond выставит бриллиантовые сеты, «Сапфир-Н» привезёт изделия с сапфирами и самоцветами, «Хризолит» представит авторские золотые украшения собственного производства — от классики до трендовых форм, «Уральский ювелирный завод» предложит высококачественные золотые кольца, цепи и часы, Clarity покажет минималистичные изделия с бриллиантами идеальной чистоты, David — украшения-трансформеры, «Невский-СПБ» – петербургскую классику из золота, серебра и эмали, ювелирная сеть «Дамский угодник» — люксовые коллекции колец для предложения руки и сердца, «Янтарь России» привезёт бусы, броши и кулоны из балтийского янтаря, а «ЮвелирОптТорг» выставит оптовые партии золота, серебра и бижутерии — выгодные наборы для всех. Атмосфера как в люксовом бутике, только без наценок. ​

выставка-продажа ювелирных изделий «Ювелирная Сибирь»

Уже представили, какой подарок хотите получить? Регистрируйтесь на выставку и начинайте выбирать! Все в одном месте — удобно сравнивать, примерять и не тратить день на ТЦ-марафон.

Есть шанс и вовсе бесплатно получить украшения стоимостью свыше 110 000 рублей. Для посетителей пройдет розыгрыш 10 драгоценностей. Главный приз — серьги из красного и белого золота с 14 якутскими бриллиантами от «Кастинг Хауз»!

Ювелирные салоны приезжают выбирать поставщиков на выставке. Проверено годами: здесь ювелирные изделия высокого качества по выгодной цене, новые коллекции и эксклюзивный дизайн. В деловой программе 20 февраля с 14.00 до 16.00 для профессионалов пройдет круглый стол «Защита прав потребителей в рамках ювелирных салонов» — нетворкинг и прокачка знаний с экспертами.

Вход на выставку свободный после регистрации. Ювелирная Сибирь – редкий случай, когда покупать украшения приятно и тому, кто носит, и тому, кто за это платит – люксовые изделия без вреда для бюджета. Забирайте билет сейчас и не пропустите главное событие это зимы!

Срок акции: с 19 по 22 февраля 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте, порядке их получения на сайте siberia-jewelry.ru.

Erid: F7NfYUJCUneTUxH64axJ

Реклама. Рекламодатель: ООО «Новосибирск Экспоцентр»
Фотография из архива ООО «Центр Экспо»
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Ювелирная Сибирь Экспоцентр выставка

603
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске закрылось более 300 магазинов одежды за пять лет
Следующая статья
Из виртуальной среды в обыденную: психолог рассказал новосибирцам зачем нужна Масленица

В Новосибирске закрылось более 300 магазинов одежды за пять лет

Автор: Оксана Мочалова

Количество магазинов одежды в Новосибирске за последние пять лет сократилось более чем на 15%, что является одним из самых высоких показателей снижения среди городов-миллионников. Такие данные приводит геосервис 2ГИС, проанализировавший динамику развития розничной торговли в сегментах женской, мужской и детской одежды.

Согласно исследованию, в январе 2026 года в Новосибирске работало около 1,9 тысячи магазинов одежды. Это на 15,4% меньше, чем в 2021 году. Падение в Новосибирске оказалось значительно сильнее, чем, например, в соседнем Красноярске, где количество таких точек сократилось лишь на 0,4% и составило 1,3 тысячи. В Омске, который также входит в число аутсайдеров рейтинга, снижение составило 16,4%, а общее число магазинов опустилось до 1,5 тысячи.

Читать полностью

Сбер определил финалистов нового сезона премии «Любимый малый бизнес»

Сбер провел экспертное мероприятие в рамках нового сезона премии «Любимый малый бизнес», ставшее ключевым этапом отбора победителей регионального и федерального этапа.

Регистрация проходила с 15 сентября по 15 ноября и была открыта для предпринимателей со всей страны: подано 42,7 тыс. заявок в 10 номинациях. По сравнению с предыдущим годом число участников выросло почти на 40%, а за два года — более чем в 2,5 раза.

Читать полностью

Новосибирский адвокат провел правовую дискуссию с искусственным интеллектом

Геннадий Шишебаров, член адвокатской палаты Новосибирской области, адвокат:

— Как юрист со значительным опытом работы, я вижу усилившийся в последние годы разрыв между правоустановлением и правоприменением, между правовой наукой и правоприменением в уголовном судопроизводстве.

Читать полностью

Сибиряки все больше «затягивают пояса» и погружаются в режим экономии

Автор: Юлия Данилова

Покупательские привычки сибиряков продолжают меняться. Об этом говорится в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Эксперты управления выделил три ключевых тренда, которые сформировались в 2025 году.

К концу года сибиряки стали активнее покупать онлайн товары повседневного спроса. На это повлияло развитие маркетплейсов и сокращение сроков доставки за счет строительства логистических комплексов. Все больше покупателей заказывали через интернет одежду и обувь — онлайн-площадки привлекали более широким ассортиментом и скидками.

Читать полностью

Прокуратура добилась возврата 97 миллионов в доход государства

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании в доход государства более 97 миллионов рублей. Эти средства были незаконно получены в ходе исполнения контрактов на строительство трамвайных путей в Новосибирске.

В ходе проверки надзорное ведомство выявило нарушения законодательства о контрактной системе со стороны муниципального предприятия «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» и ООО «Специальное транспортное строительство». На основе материалов прокуратуры УФАС по Новосибирской области установило факт заключения сторонами антиконкурентного соглашения.

Читать полностью

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Автор: Юлия Данилова

Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств, автор книги «Партнерское соглашение на «салфетке», или Как создать безопасный бизнес-союз» Евгения Бондаренко рассказала о том, почему в Новосибирске растет интерес к этому юридическому инструменту, какие задачи он позволяет решать и какие риски могут возникнуть при его использовании.

— Евгения, насколько практика опционов распространена в Новосибирской области? В Сибири?

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Культура Общество

Из виртуальной среды в обыденную: психолог рассказал новосибирцам зачем нужна Масленица

Бизнес

Где в Новосибирске найти топовые подарки к 23 февраля и 8 марта

Бизнес

В Новосибирске закрылось более 300 магазинов одежды за пять лет

Общество

Выдача кредитных карт в Новосибирской области снизилась на четверть

Бизнес

Сбер определил финалистов нового сезона премии «Любимый малый бизнес»

Власть

Новосибирская область инвестирует в здоровье детей и матерей

Бизнес ПроБизнес

Новосибирский адвокат провел правовую дискуссию с искусственным интеллектом

Общество

Сильный паводок на малых реках ожидается в Новосибирской области

Бизнес Власть

Сибиряки все больше «затягивают пояса» и погружаются в режим экономии

Финансы

Кредиты станут доступнее: крупные банки корректируют ставки вслед за ЦБ

Авто

Новосибирский дилер рассказал, почему сейчас выгодно покупать машину

Общество

Закрывать больничные через MAX разрешили в Новосибирске

Бизнес Право&Порядок

Прокуратура добилась возврата 97 миллионов в доход государства

Финансы

Успех «Пушкинской карты» в Новосибирске: молодежь активно осваивает культурное наследие

Актуальный разговор Бизнес

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Общество

В Новосибирске в микрорайоне «Весенний» возобновились выбросы с едким запахом

Бизнес Власть

Новосибирский авиазавод отремонтирует еще три цеха

Бизнес Власть

Котельная в Ленинском районе Новосибирска стала собственностью мэрии

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности