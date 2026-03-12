Поиск здесь...
«Добыча. Обогащение. Металлургия»: международная выставка-форум пройдет в Новосибирске

Дата:

С 18 по 20 марта 2026 года

В Международном выставочном центре «Новосибирск Экспоцентр» в 2026 году пройдет значимое событие для профессионалов горнодобывающей и металлургической отраслей — международный форум-выставка «Добыча. Обогащение. Металлургия – 2026». Мероприятие соберет свыше 350 компаний из России, Китая, Турции, а также стран СНГ.

Событие проводится при официальной поддержке профильных федеральных органов власти и отраслевых объединений, включая:

  • Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
  • Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
  • Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
  • Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
  • Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
  • АО «Росатом Недра»
  • АНО «Национальная организация инженеров — взрывников»
  • Союз маркшейдеров России
  • Ассоциацию производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов
  • Экспертные сообщества: Горный клуб «МАЙНЕКС», «Золото и технологии»

В рамках мероприятия будет организована обширная деловая программа с участием представителей федеральных ведомств, регулирующих органов и ведущих отраслевых объединений. Основные темы для обсуждения будут представлены на:

  • Главной пленарной сессии «Технологическая эволюция: механизмы ресурсного суверенитета для устойчивого развития страны».
  • Конференциях, посвященных таким темам, как «Титан и цирконий: стратегическое сырье, формирование спроса», «Золото и Технологии» и другие.
  • Сессиях и круглых столах, охватывающих ключевые направления: добычу, обогащение, металлургию и цифровизацию.

К участию в мероприятии приглашены руководители и специалисты ведущих промышленных предприятий, проектных институтов и научно-исследовательских центров из всех регионов России, стран СНГ и других дружественных государств.

Специальные форматы:

  • Открытая приемная Ростехнадзора предоставляет руководителям предприятий эксклюзивный шанс получить консультацию непосредственно от представителей регулирующего органа.
  • Центр трудоустройства и раздел по управлению персоналом от hh.ru.

События от партнеров:

  • Национальный конгресс специалистов по взрывным работам.
  • Российский союз маркшейдеров представит материалы по внедрению цифровых технологий и 3D-моделированию.
  • День открытых дверей для поставщиков с участием ключевых игроков отрасли: Росатом Недра, АЛРОСА, Полюс и Группа «Сибантрацит».

Организаторы: Выставочный оператор «Центр Экспо» и журнал «Добывающая промышленность». Соорганизаторы: СО РАН, АО «Академпарк» (Технопарк Новосибирского Академгородка), НГТУ, КГТУ, СГУГиТ.

Официальный партнер: ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний.

Партнеры выставки: ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», Новая Горная УК.

Генеральный партнёр выставки по системам пожаротушения: ООО «ПОЖТЕХПРОМ».

Партнер раздела «Спецтехника»: ООО «ИнтерЛайн Авто» — официальный дилер китайских производителей SHACMAN, YUTONG, Asiastar, а также российских производителей спецтехники BAUMECH и завода «Дорожных машин».

Получить билет посетителя можно на официальном сайте выставки-форума «Добыча. Обогащение. Металлургия – 2026».

Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам

Автор: Юлия Данилова

Новосибирское предприятие ООО «Вега-Абсолют», которое занимается производством электронного оборудования для автомобильной отрасли и Интернета вещей, планирует расширяться. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Генеральный директор компании Валерий Красников пояснил, что в 2025 году завод приобрел оборудование на сотни миллионов рублей, а также внес изменения в технологические процессы, подогнав их под международные стандарты. В ближайшие месяцы планируется запуск 2–3 сборочных линии новых продуктов, в числе которых устройства, проецирующие изображение на лобовом стекле автомобиля.

Читать полностью

Более 600 промышленных роботов должны принять на работу компании Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2024 года в новосибирских компаниях были внедрены 264 промышленных робота. Целевой ориентир — 928. Об этом на пленарном заседании «МашЭкспо Сибирь» сообщил руководитель компании «Промобот» Максим Чугунов. На базе компании создан федеральный Центр развития промышленной робототехники.

По его словам, для выполнения целевого ориентира, новосибирские компании должны установить на своих производствах минимум еще 664 робота. Наиболее актуальны эти технологии в сфере машиностроения (374), производстве продуктов питания и товаров народного потребления (166), металлургии и металлообработке (130), химической промышленности, производстве кокса и нефтепродуктов (115), деревообработке и целлюлозной промышленности (45).

Читать полностью

Международная выставка «МашЭкспо Сибирь-2026» пройдет при поддержке Минпромторга России

В числе участников МашЭкспо Сибирь предприятия и компании Интервесп, Битван, СРВ, Промет, Техно-Тулз, Челленджер, Мегатулс, ЭИР, Армада, Белорусские станки, Камоцци, Станком, Промой, Ками, EМГ, ВТЦ, Норгау Русланд и другие.

В форумной части выставки:

Читать полностью

Предприятия-лидеры машиностроительной отрасли назвали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года индекс промышленного производства в Новосибирской области составил 97,9% к уровню 2024 года. Как отметил и.о министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов, снижение связано с высокой базой прошлого года и общероссийскими мерами по сдерживанию инфляции.

При этом в ряде отраслей, в том числе высокотехнологичных, в прошлом году был зафиксирован рост:

Читать полностью

«Курганприбор» вложил в площадку «Сибсельмаша» несколько миллиардов рублей

Автор: Юлия Данилова

О перспективах развития бывшей площадки новосибирского завода «Сибсельмаш» рассказал и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов.

—  Сегодня имущественный комплекс предприятия практически перешел под управление АО «НПО «Курганприбор». По ряду вопросов еще продолжаются заседания в судах. Пока имущественный комплекс находится в аренде, так как это федеральная собственность, —напомнил Рягузов.

Читать полностью

Предприятиям Новосибирска и институтам СО РАН рекомендуют теснее сотрудничать

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области решили системно «свести» промышленные предприятия региона с научными институтами. Директор НИОХ СО РАН Елена Багрянская отметила, что такое поручение дал губернатор Андрей Травников на последнем заседании научно-технологического совета.

— В ближайшее время соберутся директора промышленных предприятий, которые будут рассматривать проекты, присланные институтами СО РАН. Это серьёзный вопрос, требующий инвестирования. Например, Красноярск, другие регионы значительно превышают нас по выходу научных разработок в промышленность. Наши предприятия не очень активны. Предложения, которые они рассылали ранее, институты не заинтересовали, так что это вторая попытка, — отметила Багрянская.

Читать полностью
