«Добыча. Обогащение. Металлургия»: международная выставка-форум пройдет в Новосибирске

В Международном выставочном центре «Новосибирск Экспоцентр» в 2026 году пройдет значимое событие для профессионалов горнодобывающей и металлургической отраслей — международный форум-выставка «Добыча. Обогащение. Металлургия – 2026». Мероприятие соберет свыше 350 компаний из России, Китая, Турции, а также стран СНГ.

Событие проводится при официальной поддержке профильных федеральных органов власти и отраслевых объединений, включая:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)

Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)

АО «Росатом Недра»

АНО «Национальная организация инженеров — взрывников»

Союз маркшейдеров России

Ассоциацию производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов

Экспертные сообщества: Горный клуб «МАЙНЕКС», «Золото и технологии»

В рамках мероприятия будет организована обширная деловая программа с участием представителей федеральных ведомств, регулирующих органов и ведущих отраслевых объединений. Основные темы для обсуждения будут представлены на:

Главной пленарной сессии «Технологическая эволюция: механизмы ресурсного суверенитета для устойчивого развития страны».

Конференциях, посвященных таким темам, как «Титан и цирконий: стратегическое сырье, формирование спроса», «Золото и Технологии» и другие.

Сессиях и круглых столах, охватывающих ключевые направления: добычу, обогащение, металлургию и цифровизацию.

К участию в мероприятии приглашены руководители и специалисты ведущих промышленных предприятий, проектных институтов и научно-исследовательских центров из всех регионов России, стран СНГ и других дружественных государств.

Специальные форматы:

Открытая приемная Ростехнадзора предоставляет руководителям предприятий эксклюзивный шанс получить консультацию непосредственно от представителей регулирующего органа.

Центр трудоустройства и раздел по управлению персоналом от hh.ru.

События от партнеров:

Национальный конгресс специалистов по взрывным работам.

Российский союз маркшейдеров представит материалы по внедрению цифровых технологий и 3D-моделированию.

День открытых дверей для поставщиков с участием ключевых игроков отрасли: Росатом Недра, АЛРОСА, Полюс и Группа «Сибантрацит».

Организаторы: Выставочный оператор «Центр Экспо» и журнал «Добывающая промышленность». Соорганизаторы: СО РАН, АО «Академпарк» (Технопарк Новосибирского Академгородка), НГТУ, КГТУ, СГУГиТ.

Официальный партнер: ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний.

Партнеры выставки: ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», Новая Горная УК.

Генеральный партнёр выставки по системам пожаротушения: ООО «ПОЖТЕХПРОМ».

Партнер раздела «Спецтехника»: ООО «ИнтерЛайн Авто» — официальный дилер китайских производителей SHACMAN, YUTONG, Asiastar, а также российских производителей спецтехники BAUMECH и завода «Дорожных машин».

Получить билет посетителя можно на официальном сайте выставки-форума «Добыча. Обогащение. Металлургия – 2026».