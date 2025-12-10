В Эрмитаже открылась выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха»

В Государственном Эрмитаже состоялось открытие экспозиции «Искусство портрета. Личность и эпоха»*, представляющей собой всеохватывающее исследование истории портретного искусства в мировом масштабе. Выставка демонстрирует свыше 750 экспонатов, охватывающих период в четыре тысячелетия – от XX века до нашей эры и до XXI века нашей эры. Генеральным спонсором выступил банк ВТБ в рамках своей программы «Культурная страна».

Экспозиция предлагает всестороннее изучение эволюции портретного жанра, начиная с его самых ранних проявлений и заканчивая новаторскими художественными решениями. На выставке представлены как широко известные шедевры, так и произведения, впервые представленные публике. В едином пространстве собраны произведения, ставшие знаковыми для различных исторических периодов: древнеегипетская статуя фараона Аменемхета III, бюст римского императора Филиппа Араба, камея Гонзага, портрет Фатх Али-шаха, ренессансные медали и другие.

В составе экспозиции – работы западноевропейских и русских мастеров, включая Пьетро Перуджино, Лукаса Кранаха Старшего, Антониса Ван Дейка, Рембрандта Харменса ван Рейна, Диего Веласкеса, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Николая Ге, Ивана Крамского, Валентина Серова. Современные интерпретации жанра представлены произведениями Фрэнсиса Бэкона, Владислава Мамышева-Монро, Энди Уорхола, Билла Виолы, а также работами фотографов Анни Лейбовиц и Стива Маккари.

Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ подчеркнула, что для банка это уже не первая выставка, посвященная истории портрета. В ноябре совместно с Русским музеем была представлена национальная портретная галерея — экспозиция, позволяющая проследить историю России через изображения ее выдающихся личностей. Поддержка подобных масштабных выставок, демонстрирующих логику развития искусства, является вкладом в формирование культурной среды и развитие научного знания. Важно поддерживать проекты, способствующие большей открытости и доступности мировой культуры для широкой аудитории.

* В самом Эрмитаже нет требований к возрасту посетителей для этой выставки, только общие возрастные ограничения (0+, 6+, 12+)