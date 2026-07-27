На улицах Новосибирска появились билборды с многодетными семьями

В Новосибирске стартовала акция «Моя семья — моё богатство», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. На улицах города разместили баннеры и плакаты с фотографиями многодетных семей.

Инициатором проекта выступил «Союз отцов» при поддержке мэрии Новосибирска, проекта «Крепкая семья» и уполномоченного по правам ребёнка. Как отмечает портал OM1 Новосибирск, на первом этапе установили 10 билбордов и электронных экранов, а также тротуарные постеры. Героями кампании стали реальные семьи региона, в том числе участника специальной военной операции, предпринимателя и общественного деятеля.

Организаторы планируют сделать проект ежегодным и распространить его на другие районы области. Принять участие в следующем этапе смогут любые многодетные семьи.

Ранее редакция сообщала о новых правилах продления пособий многодетным семьям.