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На улицах Новосибирска появились билборды с многодетными семьями

Автор: Артем Рязанов

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Проект планируют сделать ежегодным и расширить на другие регионы

В Новосибирске стартовала акция «Моя семья — моё богатство», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. На улицах города разместили баннеры и плакаты с фотографиями многодетных семей.

Инициатором проекта выступил «Союз отцов» при поддержке мэрии Новосибирска, проекта «Крепкая семья» и уполномоченного по правам ребёнка. Как отмечает портал OM1 Новосибирск, на первом этапе установили 10 билбордов и электронных экранов, а также тротуарные постеры. Героями кампании стали реальные семьи региона, в том числе участника специальной военной операции, предпринимателя и общественного деятеля.

Организаторы планируют сделать проект ежегодным и распространить его на другие районы области. Принять участие в следующем этапе смогут любые многодетные семьи.

Ранее редакция сообщала о новых правилах продления пособий многодетным семьям.

Источник фото: Союз отцов

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : Портреты многодетная семья

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Новый дорожный знак для многодетных семей определяют голосованием

Автор: Оксана Мочалова

Министерство транспорта России объявило о разработке нового дорожного знака, который будет обозначать парковочные места для многодетных семей. Эта инициатива направлена на создание более комфортной городской среды, чтобы облегчить жизнь родителей с детьми.

Ведомство предлагает размещать такие специализированные зоны в местах наибольшей социальной нагрузки. Парковки появятся у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных городских локаций.

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В Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям

Автор: Артем Рязанов

Многодетные семьи в России, которые уже получали единое пособие, смогут сохранить его на 12 месяцев в 2026 году. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

— В 2026 году для многодетных семей меняется порядок продления единого пособия. Смысл новой нормы сводится к следующему: если многодетная семья уже получала единое пособие и при новом обращении среднедушевой доход оказался выше регионального прожиточного минимума на душу населения, выплата может сохраниться еще на 12 месяцев, когда превышение укладывается в предел до 10%, — сказал Говырин РИА Новости .

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Глава новосибирского Союза отцов рекомендует столичным семьям посетить Сибирь

Автор: Артем Рязанов

Многодетные семьи из Сибири и Дальнего Востока должны получать бесплатные разовые авиабилеты ежегодно для посещения двух столиц и российских курортов, заявил Владислав Гриб, замсекретаря Общественной палаты РФ.

Многодетные семьи смогут посетить Москву, регионы Золотого кольца и российские курорты.

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В России предложили компенсировать 50% отдыха многодетным семьям

Автор: Артем Рязанов

В России предлагают компенсировать половину стоимости детского и семейного отдыха. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу 21 апреля.

— Проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ» направлен на повышение уровня социальной поддержки многодетных семей путем предоставления налоговых льгот работодателям, которые оказывают своим сотрудникам дополнительные социальные гарантии, — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который изучил корреспондент Infopro54.

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Многодетной семье, заблудившейся в аэропорту Новосибирска, выплатили компенсацию за билеты

Автор: Артем Рязанов

Многодетная семья получила компенсацию за неиспользованные авиабилеты.

В ходе проверки транспортной прокуратуры, было установлено, что в июне 2024 года из-за отсутствия точных информационных указателей у одного из выходов на посадку в терминале «B» аэровокзала Толмачево шесть пассажиров, включая детей, опоздали на рейс.

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Многодетная семья в Новосибирске уже год ждет переселения из аварийного жилья

Автор: Алёна Пятенок

Восьмиквартирный дом на улице Стрелочной 8 «А» в Первомайском районе Новосибирска был признан аварийным еще в 2021 году. Жильцам пообещали расселение, но до сих пор семьи вынуждены жить в адских условиях.

― Всё течёт, бежит и падают кирпичи, также нет центрального отопления. Не работает слив, который был установлен за свой счёт без помощи администрации города и района, ― рассказала Infopro54 мама троих детей Анжелика Афанасьева.

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