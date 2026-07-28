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«Голова ватная»: мама тройняшек из Новосибирска рассказала, как привыкает к новой реальности

Автор: Оксана Мочалова

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По её словам, дни пролетают незаметно

23-летняя жительница Новосибирска Мария Г., родившая в июне редкую тройню, сейчас находится в больнице вместе с детьми. Две девочки и мальчик появились на свет на 34-й неделе, самая маленькая весила всего 870 граммов. Сейчас малыши переведены из реанимации в общую палату к маме, и молодая женщина постепенно привыкает к новой жизни — круглосуточной, без перерывов и с тремя крохами на руках.

Беременность, по словам Марии, была активной. Она много гуляла, сопровождала мужа в поездках и даже за месяц до родов съездила в Кемерово. Живот рос быстро, и к середине срока стал заметно крупнее, чем при обычной беременности. За весь срок девушка набрала 19 килограммов, не ограничивая себя в еде, хотя вкусы изменились: в третьем триместре появилась тяга к сырым кабачкам.

На 29-й неделе Марию госпитализировали с сильными отеками, гестационным диабетом и преэклампсией. На 30-й неделе у одной из девочек выявили задержку внутриутробного развития. После консилиумов с московскими специалистами врачи решили провести кесарево сечение. Мария хотела рожать сама, но медики не стали рисковать. Операция прошла успешно, и уже через 4,5 часа она могла ходить.

Сейчас в уходе за малышами помогает мама Марии, которая круглосуточно находится в больнице. Как рассказала девушка в интервью изданию «Горсайт», они с бабушкой распределили обязанности: днём кормят и укладывают вместе, ночью Мария готовит сцеженное молоко и стерилизует бутылочки, в три часа ночи к делу подключается бабушка, а в шесть утра они меняются. Сложнее всего, когда плачут двое или все трое одновременно, но постепенно ритм налаживается.

Сама Мария отмечает, что время в палате летит незаметно. Пока покормишь всех, поменяешь подгузники и уложишь спать, проходит несколько часов. Бывает, что наступает обед, а она ещё не завтракала.

— Естественно, голова постоянно «ватная» из-за недосыпа, — говорит она.

Родные заметили, что характер девушки изменился: если раньше ей нужно было постоянно куда-то бежать, то теперь появились умиротворение и спокойствие. История молодой многодетной семьи привлекла внимание — многие следят за тем, как проходят их первые недели с тремя малышами. Когда самый маленький из тройняшек наберёт вес до двух килограммов, их выпишут домой. В областном перинатальном центре это уже вторая тройня в 2026 году.

Ранее редакция сообщала, что новый дорожный знак для многодетных семей определяют голосованием.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : Тройня многодетная семья

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На улицах Новосибирска появились билборды с многодетными семьями

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске стартовала акция «Моя семья — моё богатство», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. На улицах города разместили баннеры и плакаты с фотографиями многодетных семей.

Инициатором проекта выступил «Союз отцов» при поддержке мэрии Новосибирска, проекта «Крепкая семья» и уполномоченного по правам ребёнка. Как отмечает портал OM1 Новосибирск, на первом этапе установили 10 билбордов и электронных экранов, а также тротуарные постеры. Героями кампании стали реальные семьи региона, в том числе участника специальной военной операции, предпринимателя и общественного деятеля.

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Новый дорожный знак для многодетных семей определяют голосованием

Автор: Оксана Мочалова

Министерство транспорта России объявило о разработке нового дорожного знака, который будет обозначать парковочные места для многодетных семей. Эта инициатива направлена на создание более комфортной городской среды, чтобы облегчить жизнь родителей с детьми.

Ведомство предлагает размещать такие специализированные зоны в местах наибольшей социальной нагрузки. Парковки появятся у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных городских локаций.

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В Новосибирске родилась тройня — у каждого своя плацента

Автор: Артем Рязанов

Жительница Новосибирска на 14-й неделе беременности узнала, что ждет не одного, а сразу троих детей. Сначала врачи предположили двойню, но на первом скрининге выяснилось: за девочками прятался мальчик. Для семьи, в роду у которой не было даже двоен, это стало шоком.

Муж женщины — ветеран боевых действий. О том, что станет многодетным отцом, он узнал по телефону. По словам супруги, его реакция была двойственной: «и радость, и большой-большой ужас».

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В Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям

Автор: Артем Рязанов

Многодетные семьи в России, которые уже получали единое пособие, смогут сохранить его на 12 месяцев в 2026 году. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

— В 2026 году для многодетных семей меняется порядок продления единого пособия. Смысл новой нормы сводится к следующему: если многодетная семья уже получала единое пособие и при новом обращении среднедушевой доход оказался выше регионального прожиточного минимума на душу населения, выплата может сохраниться еще на 12 месяцев, когда превышение укладывается в предел до 10%, — сказал Говырин РИА Новости .

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Глава новосибирского Союза отцов рекомендует столичным семьям посетить Сибирь

Автор: Артем Рязанов

Многодетные семьи из Сибири и Дальнего Востока должны получать бесплатные разовые авиабилеты ежегодно для посещения двух столиц и российских курортов, заявил Владислав Гриб, замсекретаря Общественной палаты РФ.

Многодетные семьи смогут посетить Москву, регионы Золотого кольца и российские курорты.

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В России предложили компенсировать 50% отдыха многодетным семьям

Автор: Артем Рязанов

В России предлагают компенсировать половину стоимости детского и семейного отдыха. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу 21 апреля.

— Проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ» направлен на повышение уровня социальной поддержки многодетных семей путем предоставления налоговых льгот работодателям, которые оказывают своим сотрудникам дополнительные социальные гарантии, — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который изучил корреспондент Infopro54.

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