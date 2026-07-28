«Голова ватная»: мама тройняшек из Новосибирска рассказала, как привыкает к новой реальности

23-летняя жительница Новосибирска Мария Г., родившая в июне редкую тройню, сейчас находится в больнице вместе с детьми. Две девочки и мальчик появились на свет на 34-й неделе, самая маленькая весила всего 870 граммов. Сейчас малыши переведены из реанимации в общую палату к маме, и молодая женщина постепенно привыкает к новой жизни — круглосуточной, без перерывов и с тремя крохами на руках.

Беременность, по словам Марии, была активной. Она много гуляла, сопровождала мужа в поездках и даже за месяц до родов съездила в Кемерово. Живот рос быстро, и к середине срока стал заметно крупнее, чем при обычной беременности. За весь срок девушка набрала 19 килограммов, не ограничивая себя в еде, хотя вкусы изменились: в третьем триместре появилась тяга к сырым кабачкам.

На 29-й неделе Марию госпитализировали с сильными отеками, гестационным диабетом и преэклампсией. На 30-й неделе у одной из девочек выявили задержку внутриутробного развития. После консилиумов с московскими специалистами врачи решили провести кесарево сечение. Мария хотела рожать сама, но медики не стали рисковать. Операция прошла успешно, и уже через 4,5 часа она могла ходить.

Сейчас в уходе за малышами помогает мама Марии, которая круглосуточно находится в больнице. Как рассказала девушка в интервью изданию «Горсайт», они с бабушкой распределили обязанности: днём кормят и укладывают вместе, ночью Мария готовит сцеженное молоко и стерилизует бутылочки, в три часа ночи к делу подключается бабушка, а в шесть утра они меняются. Сложнее всего, когда плачут двое или все трое одновременно, но постепенно ритм налаживается.

Сама Мария отмечает, что время в палате летит незаметно. Пока покормишь всех, поменяешь подгузники и уложишь спать, проходит несколько часов. Бывает, что наступает обед, а она ещё не завтракала.

— Естественно, голова постоянно «ватная» из-за недосыпа, — говорит она.

Родные заметили, что характер девушки изменился: если раньше ей нужно было постоянно куда-то бежать, то теперь появились умиротворение и спокойствие. История молодой многодетной семьи привлекла внимание — многие следят за тем, как проходят их первые недели с тремя малышами. Когда самый маленький из тройняшек наберёт вес до двух килограммов, их выпишут домой. В областном перинатальном центре это уже вторая тройня в 2026 году.

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