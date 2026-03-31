В Новосибирске начали устанавливать знаки платной парковки с символом рубля

В Новосибирске стали появляться новые знаки, обозначающие платную парковку. На Пристанском переулке установлен знак с символом рубля. Для города это пока ещё редкость. Журналист Infopro54 его сфотографировал и, опросив автовладельцев, выяснил, что знак мало кому знаком.

Такой вариант указателя платной парковки относится к так называемым объединённым знакам — когда один объединяет функции двух и более знаков. В данном случае привычное обозначение парковки — английская буква «P» — объединено с символом рубля ₽. Кроме того, на знаке есть указание на то, что парковка крытая, и стрелка, показывающая, где она находится. Новизна этого знака относительна: соответствующий стандарт вступил в силу ещё в 2018 году, а спустя несколько лет знак был внесён в ПДД. С 2023 года так обозначать платную парковку начали в крупных городах европейской части России. В Новосибирске широкого распространения новые знаки пока не получили.

— На новосибирских платных парковках преимущественно используется привычный знак платной парковки — синий с белой буквой «P», а под ним табличка «Платные услуги» с изображением монет. Вот таких знаков с символом рубля я в Новосибирске ни разу не видел, — сообщил Infopro54 руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков.

Так же ответили все автовладельцы, опрошенные редакцией. Только два человека сказали, что ранее видели знаки с символом рубля в Москве.

Считается, что объединённые знаки позволяют экономить деньги и визуально воспринимаются лучше, чем обилие табличек и указателей. Со временем таких знаков будет становиться больше. Так, в обновлённой редакции ГОСТ Р 52289-2019, вступившей в силу с 1 января 2026 года, предусмотрено объединение некоторых знаков с целью уменьшения их количества на дорогах и снижения информационной перегрузки водителей. В частности, предполагается объединение знака «Парковка» с табличкой «Способ постановки транспортного средства на стоянку», а также совместное размещение знака «Рекомендуемая скорость» со знаком «Искусственная неровность».

