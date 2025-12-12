В Новосибирске создали группу разбора ДТП для помощи водителям

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области создало группу для разбора ДТП. Специалисты изучают обстоятельства аварий: фиксируют детали, оформляют документы и помогают участникам подготовить материалы для страховых компаний и ГАИ. Группа работает на базе Центра организации дорожного движения, который подчиняется министерству.

– Создание группы разбора – это логичный шаг по развитию сервисов, ответственных за безопасность и порядок на дорогах. Она позволяет автомобилистам оперативно оформить аварию, исключая длительное ожидание и очереди, – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.

Сотрудники «Дорожного патруля» записывают водителей на разбор ДТП. Они выезжают на место происшествия, оформляют европротокол и, с согласия водителя, записывают его на прием.

Расписание приема в группе разбора составляется так, чтобы равномерно распределить заявки. Видео с момента ДТП можно запросить в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Он отслеживает дорожную обстановку и фиксирует нарушения с помощью интеллектуальной транспортной системы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пояснили в Минтрансе.

На сегодняшний день в интеллектуальную транспортную систему (ИТС) внедрено 693 детектора транспорта. На дорогах ситуацию отслеживают камеры фотовидеофиксации. Информация о происшествиях мгновенно поступает в центральный пункт управления, который отправляет к месту ближайший свободный экипаж «Дорожного патруля».

Каждый день на патрулирование улиц города и области выезжают 18 автомобилей. Специалисты на месте ДТП оформляют европротокол и, с согласия водителя, записывают его на прием. Это позволяет избежать заторов и сохранить безопасность на дорогах. Обратиться в «Дорожный патруль» можно также по телефону 112. Служба патруля была создана в Новосибирской области летом 2024 года.

Стоит отметить, что сейчас водителям в Новосибирске приходится по несколько часов ждать приезда сотрудников Госавтоинспекции из-за пробок и большой загрузки ГАИ.

Ранее редакция сообщала о том, что автоподставщиков задержали в Новосибирске за 20 инсценированных ДТП.