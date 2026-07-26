Новый дорожный знак для многодетных семей определяют голосованием

Министерство транспорта России объявило о разработке нового дорожного знака, который будет обозначать парковочные места для многодетных семей. Эта инициатива направлена на создание более комфортной городской среды, чтобы облегчить жизнь родителей с детьми.

Ведомство предлагает размещать такие специализированные зоны в местах наибольшей социальной нагрузки. Парковки появятся у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных городских локаций.

Сейчас Минтранс проводит открытое голосование, чтобы выбрать наиболее понятный и заметный вариант знака. Гражданам представлено семь различных дизайнов.

— Тот (знак), который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной и семейноцентричной городской среды, — заявили в Минтрансе.

Голосование продлится до 14 августа.

В Минтрансе отметили, что ранее подобные конкурсы на определение внешнего вида знаков не проводились — решение принималось внутри экспертных групп. Новый подход позволяет учесть мнение широкой общественности.

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