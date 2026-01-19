Масштабная авария на подстанции на несколько часов оставила Академгородок без света

Сегодня утром в Новосибирске произошла масштабная авария на электросетях, оставившая без электроэнергии и холодной воды значительную часть Академгородка в экстремальный мороз.

По предварительным данным, авария произошла на трансформаторной подстанции «Научная». В результате отключения света и перебоев с водоснабжением остались несколько районов, включая Верхнюю зону, микрорайон «Щ», жилой кооператив «Сигма», а также корпуса научных институтов. Без электроснабжения также находятся около 30 зданий, включая объекты Технопарка и территорию Новосибирского государственного университета (НГУ).

На аппаратном совещании в администрации Советского района сообщили, что причина аварии устанавливается. В здании администрации также нет электричества.

Аварийные бригады уже работают на месте. Ориентировочный срок восстановления подачи электроэнергии — до 12:00 по местному времени, однако в условиях сильных морозов работы могут быть осложнены.

Очевидцы сообщают о том, что слышали звук, похожий на взрыв, в районе Технопарка. На проспекте Лаврентьева из-за отключения электричества не работают светофоры, что создает дополнительные проблемы на дорогах.

Депутат горсовета от Советского района Ерлан Байжанов охарактеризовал ситуацию как «глобальную аварию». В Технопарке для обеспечения минимальной работы запущены аварийные генераторы.

Как сообщили редакции читатели, с 11.30 свет начал возвращаться в дома и институты Академгородка.

Напомним, 17 января без света оказались жители сел Искитимского, Ордынского, Тогучинского и Мошковского районов. Энергетики связали это с экстремально низкими температурами, вызывающими сжатие проводов линий электропередач и, как следствие, обрывы.

На оперативном совещании в правительстве региона 19 января министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров доложил губернатору, что за прошедшую неделю было зафиксировано 118 аварийных отключений, из них 78 — отключения электричества. Среднее время проведения восстановительных работ составило 6,5 часов. Губернатор потребовал не расслабляться после отступления сильных морозов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске из-за морозов спрос на отогрев автомобилей вырос в четыре раза.