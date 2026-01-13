СГК увеличивает температуру в сетях накануне крещенских морозов в Новосибирске

Сибирская генерирующая компания в Новосибирске готовится к усиленной работе из-за грядущих крещенских морозов. Синоптики предупреждают, что с 13 января температура опустится до -27…-31 градуса.

Чтобы зимой в домах было тепло, энергетики заранее повышают температуру в теплосетях.

— ТЭЦ и котельные заранее начали плавно увеличивать температуру теплоносителя. Показатель определяется температурным графиком, согласованным СГК и муниципалитетом для каждого теплового источника, — сообщили в компании.

Параллельно с цифровым мониторингом инженеры также проводят дополнительные осмотры коммуникаций, чтобы выявить возможные слабые места. В случае внештатных ситуаций работа будет организована в две смены.

— На дневном дежурстве находятся 80 бригад, на круглосуточном — 6 аварийных бригад, — отметили в СГК.

Ранее редакция сообщала о том, что СГК вложила в энергосистему Новосибирска более 21 млрд за 2025 год.