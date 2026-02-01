Холодный фронт принесет в Новосибирскую область морозы до -28 в начале февраля

В начале февраля на территорию Новосибирской области придет холодный фронт, который принесет значительное похолодание. По прогнозу специалистов Западно-Сибирского УГМС, во вторник и среду, 3–4 февраля, температура воздуха в регионе в ночные и утренние часы понизится до –23–28 градусов. Дневные температуры составят –14–19 градусов. В понедельник, 2 февраля, днем с прохождением фронта местами пройдет слабый снег, и начнется постепенное похолодание до –13–18 градусов. В дальнейшем синоптики ожидают сохранение неустойчивого характера погоды с чередованием волн тепла и холода.

Текущая зима 2025–2026 годов в регионе уже отличилась несколькими периодами экстремальных погодных условий. Так, в декабре 2025 года в Новосибирске был зафиксирован абсолютный месячный рекорд по количеству выпавшего снега за всю историю наблюдений. Холодные периоды также имели выраженный характер. Серьезные морозы наблюдались в конце декабря и в середине января, когда температура в некоторых районах области опускалась ниже отметки в 30 градусов.

Ранее редакция рассказывала, что в начале текущего года был исчерпан ресурс нескольких новосибирских снегоотвалов.