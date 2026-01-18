Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Общество

Морозы привели к перебоям с электричеством в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Возможны новые перебои

17 января в некоторых сёлах Искитимского, Ордынского, Тогучинского и Мошковского районов пропал свет. Об этом сообщила пресс-служба компании «Россети Новосибирск».

Энергетики связали это с экстремально низкими температурами, вызывающими сжатие проводов линий электропередач и, как следствие, обрывы. Аварийные службы оперативно ищут и восстанавливают повреждённые участки.

Некоторые участки сетей расположены в труднодоступных местах, куда электромонтёрам приходится добираться пешком или на лыжах.

На момент публикации электроснабжение полностью восстановлено. Однако из-за сильных морозов возможны новые аварии. Жителей региона просят сообщать о любых проблемах с электричеством.

Сделать это можно по бесплатному круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных — 220).

Ранее редакция сообщала о том, что СГК увеличивает температуру в сетях накануне крещенских морозов в Новосибирске.

Источник фото: Россети Новосибирск

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : энергетики Электричество морозы

270
0
0
Предыдущая статья
В один день новогодних праздников отели Новосибирска были загружены на 72%
Следующая статья
С 1 марта в России изменят правила авиаперелетов

С 1 марта в России изменят правила авиаперелетов

Автор: Артем Рязанов

С 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов. Как рассказал депутат Государственной Думы Александр Якубовский изданию РИА Новости, авиакомпании теперь должны заранее информировать пассажиров о правилах перелета, порядке изменения билетов, а также о том, как отказаться от полёта и вернуть деньги.

Также изменения коснутся семей с детьми. Авиаперевозчики теперь обязаны размещать детей до 12 лет и их сопровождающих на соседних местах. Доплата за это не потребуется.

Читать полностью

Жители Новосибирска в -39 пьют кофе в иглу

Автор: Мария Гарифуллина

Вторжение холодного арктического воздуха на несколько дней изменило ритм жизни в Новосибирске: люди сократили время пребывания на улице. Но многим даже в сильные морозы не сидится дома. Infopro54 рассказывает о новосибирцах, которые решили в -39 прогуляться и попить кофе в снежном иглу.

Герои этой зимней истории решили сохранить приватность и поэтому попросили не показывать их лиц, но поделились фотографиями, сделанными во время прогулки.

Читать полностью

«Сибирь» уступила «Нефтехимику» в домашнем матче

Автор: Артем Рязанов

На домашнем льду новосибирская «Сибирь» уступила нижнекамскому «Нефтехимику» в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 1:3, и гости из Нижнекамска увеличили свою победную серию до пяти матчей.

Гости уверенно контролировали ход игры и открыли счёт уже в первом периоде. На 18-й минуте защитник Евгений Митякин переиграл вратаря новосибирцев.

Читать полностью

Просрочка по ипотеке в Новосибирской области достигла почти 4 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

За 11 месяцев 2025 года просроченная задолженность по ипотеке на вторичном рынке Новосибирской области увеличилась на 2.06 млрд рублей — с 1.88 млрд до 3.93 млрд. Это соответствует росту на 110%, что существенно выше среднероссийских темпов и ставит регион в число антилидеров Сибирского федерального округа, сообщает коллекторское агентство «Долговой Консультант».

В Сибирском федеральном округе ситуация с неплатежами по ипотеке неравномерна. Абсолютным лидером по приросту проблемной задолженности стала Республика Тыва (+384%). Далее следуют Кемеровская область с ростом на 158% и Алтайский край (+154%). Значительный рост долгов также показали Иркутская (+139%) и Омская (+114%) области.

Читать полностью

В Новосибирске создали метод оценки эмоционального фона изображений в соцсетях

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске разработан новый метод компьютерного анализа, который позволяет измерить эмоциональное наполнение любого цифрового изображения — от рекламного баннера или картинки в соцсетях до упаковки игрушки. Infopro54 изучил патентную документацию и выяснил, где новый способ оценки эмоций предлагают использовать.

В настоящее время существует уже целый ряд методик, нацеленных на оценку эмоционального посыла изображений. В том числе этому учат нейросети. Авторы новой разработки указывают, что их метод опирается на фиксированный набор объективных визуальных параметров, в отличие от нейросетей, результат работы которых зависит от субъективных предпочтений программистов, обучавших систему. Ключевым параметром для оценки эмоционального фона в предлагаемом методе является оценка цвета.

Читать полностью

На улице почти -40: пригородная электричка под Новосибирском опоздала на два с половиной часа

Автор: Юлия Данилова

Электропоезд №6614 Черепаново – Новосибирск следует с опозданием 2 часа 27 минут. Экспресс №7104 Черепаново – Новосибирск опаздывает на 8 минут.

— На Сеятель для сокращения опоздания его подали на второй путь, что для некоторых пассажиров оказалось сюрпризом, — говорится в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги».

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

С 1 марта в России изменят правила авиаперелетов

Общество

Морозы привели к перебоям с электричеством в Новосибирской области

Бизнес Туризм

В один день новогодних праздников отели Новосибирска были загружены на 72%

Общество Стиль жизни

Жители Новосибирска в -39 пьют кофе в иглу

Спорт

«Сибирь» уступила «Нефтехимику» в домашнем матче

Бизнес Недвижимость Общество

Просрочка по ипотеке в Новосибирской области достигла почти 4 млрд рублей

Общество

В Новосибирске создали метод оценки эмоционального фона изображений в соцсетях

Власть

Новосибирским госслужащим могут запретить зарубежную недвижимость

Общество

На улице почти -40: пригородная электричка под Новосибирском опоздала на два с половиной часа

Общество

Депутат разъяснил льготы многодетным семьям на ЖКХ

Авто Общество

В Новосибирске объяснили, что бесплатный период на платных парковках — 30 минут

Общество

Стало известно, сколько новосибирцев планируют окунуться в прорубь на Крещение

Бизнес

Зарплаты в Новосибирской области превысили 84 тысячи рублей

Культура

Новосибирский кинотеатр «Победа» отмечает столетний юбилей

Общество

В Новосибирске на выходных ударят морозы до -40 °C

Право&Порядок

В Новосибирске раскрыли схему хищения квартир на 39 млн

Бизнес Власть Недвижимость

Мэрия утвердила условия аукциона по КРТ в Октябрьском районе Новосибирска

Общество

Дети, коммунальщики и курьеры: как Новосибирск живет и работает в 30-градусные морозы

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности