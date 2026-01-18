Морозы привели к перебоям с электричеством в Новосибирской области

17 января в некоторых сёлах Искитимского, Ордынского, Тогучинского и Мошковского районов пропал свет. Об этом сообщила пресс-служба компании «Россети Новосибирск».
Энергетики связали это с экстремально низкими температурами, вызывающими сжатие проводов линий электропередач и, как следствие, обрывы. Аварийные службы оперативно ищут и восстанавливают повреждённые участки.
Некоторые участки сетей расположены в труднодоступных местах, куда электромонтёрам приходится добираться пешком или на лыжах.
На момент публикации электроснабжение полностью восстановлено. Однако из-за сильных морозов возможны новые аварии. Жителей региона просят сообщать о любых проблемах с электричеством.
Сделать это можно по бесплатному круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных — 220).
