Морозы привели к перебоям с электричеством в Новосибирской области

С 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов. Как рассказал депутат Государственной Думы Александр Якубовский изданию РИА Новости, авиакомпании теперь должны заранее информировать пассажиров о правилах перелета, порядке изменения билетов, а также о том, как отказаться от полёта и вернуть деньги.

Также изменения коснутся семей с детьми. Авиаперевозчики теперь обязаны размещать детей до 12 лет и их сопровождающих на соседних местах. Доплата за это не потребуется.