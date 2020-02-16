Слышать собеседника — полезно для бизнеса

— Современные средства коммуникации намного облегчают контакты между людьми, и в то же время препятствуют истинному пониманию собеседника. В течение последних 30 лет мы по-другому стали общаться между собой, передаем лишь необходимую информацию и почти разучились эффективно взаимодействовать.
Об этом сейчас много говорят, ведь неумение воспринимать информацию производит на собеседника неоднозначное впечатление. Такого человека могут счесть равнодушным, невнимательным, неинтересным.
Общаясь с руководителями, отмечаю: многие из них признают, что результаты компании напрямую зависят от умения каждого сотрудника общаться с клиентами, а эффективный обмен информацией внутри команды невозможен без умения слушать и слышать. Основной причиной конфликтов, возникающих в коллективе, является неспособность вести диалог, непонимание между собеседниками. И конфликт может быть предотвращен или урегулирован на начальной стадии, если сотрудники сумеют услышать друг друга.
Когда мы слушаем кого-то, то начинаем активно вникать в смысл произносимых собеседником слов. И в этот момент в нашем сознании возникают образы людей, события, картины, звуки.
Часто мы реагируем именно на эту внешнюю форму сообщения — слова и эмоции человека, а суть сообщения остается вне зоны нашего внимания. «Слушать» — означает реагировать на слова собеседника, а «слышать» — это реагировать не только на слова, но и на то, что не высказано словами.
Руководители и сотрудники, которые умеют не только слушать, но и слышать, обладают рядом преимуществ: легче достигают результатов и решают поставленные задачи, принимают правильные решения, быстро растут по карьерной лестнице, выстраивают долгосрочное сотрудничество и партнерство, не доводя до конфликта решают возникающие разногласия, имеют широкий круг общения, меньше подвержены стрессам.
Важнейший навык человека — не только слушать, но и слышать — можно «прокачать». Развивается он, как и все навыки, практикой. Это значит, в каждом разговоре слышать, что хочет донести до вас собеседник, анализировать сказанное, пытаться понять мысль говорящего, научиться воспринимать речь собеседника без транслирования ее содержания на собственную ситуацию.
Универсальной формулы правильного слушания, скорее всего, не существует — все зависит от индивидуальных особенностей собеседников и ситуации. Но если вы начнете развивать свой навык с любого из этих приемов, то ощутите для себя реальную пользу и результат.
Надеюсь, что убедила вас в необходимости научиться слышать собеседника?
Популярное с сайта