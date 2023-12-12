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«Мы помогаем нашим студентам обрести крылья»

  • 12/12/2023, 10:00

Инфопро54: Бренды Новосибирской области
Основатель образовательного «АВС центра» Дмитрий Голомидов — о том, как возник бизнес, о методиках обучения и трансформации во время ковида.

— Дмитрий, расскажите, как возникла идея образовательного центра?

— Идея создания школы иностранных языков родилась у моей жены. Маргарита — высококвалифицированный педагог, очень классный и увлеченный методист. Она преподавала иностранный язык в одном из вузов Новосибирска и часто обращала внимание на то, что в программе очень много непрактичных вещей, которые негативно влияют на результативность. Ну и, конечно, ей, как неравнодушному человеку, очень хотелось ситуацию изменить.

Сам же я не имел никакого отношения ни к иностранным языкам, ни к методике преподавания. В то время я развивался в совершенно другой отрасли: работал в федеральном телеком-операторе в сфере информационной безопасности. У меня был организаторский опыт, у жены — сформировалась база учеников, которые занимались у нее вне вуза. Тогда — и вплоть до пандемии — бóльшая их часть была корпоративными группами. И в какой-то момент этим компаниям понадобились официальные договоры, отчетные документы, а позже и лицензия — так и появился «АВС центр». В этом году мы отметили его 23-летие.

— Есть ли у вашей школы глобальная миссия? Что бы вы хотели привнести в сферу образования и изучения иностранных языков?

— Мы помогаем нашим клиентам «обрести крылья». Идея в том, чтобы раскрыть возможности каждого человека. Мы считаем это нашей миссией. Наши методисты и педагоги уверены, что абсолютно в каждом человеке есть талант к иностранному языку. И мы помогаем раскрыть этот талант и способности. То есть обрести те самые крылья, которые помогают лететь к своим личным или профессиональным целям. Язык — это инструмент, который дает очень большую свободу, конкурентное преимущество, уверенность, даже меняет мышление.

— Какие языки можно изучить в вашей школе?

— Основным языком в нашем центре является английский. Реже запускаем группы по китайскому, немецкому, французскому и испанскому языкам. Спрос на них есть, но он небольшой. Так получилось, что мы эти группы запускаем для наших же клиентов по английскому направлению как форму лояльности. Кроме того, в нашем центре очень сильные преподаватели по русскому языку: у нас есть курсы для учеников начальной школы по русскому языку, ведь успехи в изучении русского на начальном этапе во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. Впрочем, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку тоже присутствует, уровень подготовки, опыт наших филологов это позволяет.

— Кто ваши ученики?

— Мы работаем практически со всеми возрастами: начиная с 5-6 лет и дальше. Самым возрастным клиентом в нашем центре была 73-летняя студентка. Обучение проходит в небольших группах по 5-6 человек: мы считаем, что такой формат эффективнее, чем индивидуальные занятия. У студентов повышается учебная и познавательная мотивация, ученики получают пользу от общения и сотрудничества друг с другом.

Также у нас есть корпоративное обучение, которое вполне себе может конкурировать с направлением B2C. Чаще всего это разговорный английский, но иногда нам приходится решать более узкие задачи. Например, английский для финансового сектора, медицинский английский, английский для авиаотрасли, а также для разработчиков игр, программного обеспечения, ритейла и другие, когда нам необходимо обучить сотрудников компании конкретной профтерминологии. Для подобных задач нам часто необходимо разрабатывать новый курс.

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

— У вас офлайн или онлайн-обучение?

— До начала пандемии 2019 года изучение языков в нашем центре осуществлялось исключительно в офлайн-формате. Мы даже не рассматривали онлайн-обучение, так как эффективность обучения для нас является краеугольным камнем. Но во время локдауна, когда все учреждения дополнительного образования закрылись на карантин, нам пришлось перевести свой бизнес в онлайн. Я как раз в этот момент обучался в Сколково, и как одну из точек роста мне показали возможность уйти в онлайн. Это был очень тяжелый этап трансформации. Но мы смогли закупить необходимое оборудование, выбрать платформы и инструменты, обучить педагогов тонкостям и хитростям онлайн-обучения, подготовить методическую базу — и все это в очень сжатые сроки. И знаете, что мы заметили? Качество обучения абсолютно не снизилось. И студенты, и преподаватели очень быстро адаптировались к новому формату. Теперь мы работаем как в онлайн, так и в офлайн-форматах. И даже отказались от нескольких «офлайн-офисов» в городе. На сегодняшний день у нас осталось два офиса: на площади Калинина и в Академгородке. И эти локации мы планируем развивать, ведь в офлайне столько эмоций, впечатлений и ощущений от живого общения!

— Значит ли это, что в вашем центре могут проходить обучение ученики из других регионов?

— Конечно! Мы работаем со всей Россией. И не только с Россией. У нас есть студенты из Испании, Эстонии, Казахстана и других стран. Мы же работаем исключительно на английском языке, поэтому нам не важно, где географически находится ученик и даже какой у него базовый язык. Больше сложностей возникает с часовыми поясами и оплатой.

Расскажите про свою команду. По каким критериям отбираете будущих сотрудников?

— В нашем центре работают более 40 преподавателей и более 10 человек административного персонала. Онлайн-формат позволяет работать с преподавателями из любого точки мира. Так что у нас есть преподаватели не только в Новосибирске, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Канаде и других локациях. Когда мы отбираем людей в свою команду, в первую очередь смотрим на человеческие качества кандидата — это семейный бизнес, здесь мы проводим бóльшую часть своей жизни, поэтому тут должно быть комфортно всем. Естественно, профессиональные качества тоже очень важны, без этого никуда.

— Каких методик придерживаетесь? Применяете ли авторские методики?

— Мы используем довольно старую, известную, но редко используемую методику полного языкового погружения. А редко ее используют потому, что она тяжела в реализации. Программа подразумевает общение педагога со студентами исключительно на иностранном языке, вне зависимости от уровня группы и возраста студентов (то есть и для шестилеток, которые первый раз слышат английскую речь). Это требует очень высокого уровня методической подготовки и знания языка у педагога.

Что касается «авторских методик», то, на мой взгляд, это в большинстве своем профанация, когда в лучшем случае(!) берутся известные методики, компонуются по-новому и выдаются за авторские. Мы же пользуемся проверенной методикой, не пытаясь ее выдать за «авторскую», сотрудничаем с определенными издательствами, пользуемся их учебниками и активно используем современные инструменты.

— Какие?

— В нашем центре мы стараемся изучить все, что появляется в нашей сфере, сейчас инноваций да и просто разных удобных инструментов-помощников в образовании очень много. В нашем инструментарии — всевозможные интерактивные доски, квизы, игры, презентации и другие вспомогательные инструменты. Также мы активно используем в работе искусственный интеллект. Наша задача — не отставать от современных технологий, как информационных, так и образовательных.

— Какие планы у «АВС Центра» на будущее?

— В последнее время мы видим, что возобновляется спрос на корпоративное обучение, поэтому мы видим развитие в этом направлении. Также рассматриваем дополнительные направления. Например, расширить географию выездных курсов. Раньше мы возили наших студентов за границу. Это дает погружение в языковую и культурную среду страны. Сейчас это сделать на порядок сложнее, и мы стараемся заменить их тематическими сменами с выездом, например на Алтай.

— Не планируете выход на франшизу?

— Я считаю, что это одна из наших возможностей, но пока целенаправленно в этом направлении мы не работаем. Хотя если кто-то придет с запросом на нашу франшизу, возможно, мы попробуем. Дорогу осилит идущий!

Дмитрий Голомидов родился в Новосибирске, закончил АВТФ НГТУ по направлению «Информационная безопасность», до «АВС центра» руководил информационной безопасностью в «Мегафоне». Маргарита Голомидова родилась в Томске, закончила НГПУ, до «АВС центра» преподавала на кафедре ФИЯ.

Фото предоставлены Дмитрием Голомидовым

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Регионы: Сибирь Новосибирск

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