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«Мы слишком сильно «пристегнулись» к различным международным организациям, где не мы заказываем музыку, и сейчас пожинаем плоды этой интеграции»

  • 17/12/2021, 15:52
Новости Новосибирска
Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков»:

— За два последних года биржевая цена на золото выросла с уровня 2500 рублей до уровня не ниже 4000 рублей за грамм, преодолевая в отдельные периоды рубежи более 4700-4800 рублей, и, на мой взгляд, в перспективе продолжит расти — мы увидим новые рекорды. Дело в том, что в планетарном масштабе идет дестабилизация валютных систем. Золото всегда было средством сохранения капитала — защитный актив: чем хуже ситуация на финансовых рынках, в экономике, тем больше спрос на золото. Недавняя встреча президентов России и США еще раз подтвердила: идет геополитическая ломка. Финансовые пузыри, сформированные на базе бесконечного печатанья доллара, несут угрозу дестабилизации всей мировой финансовой системы. И это хорошо прослеживается по валютным резервам. Доллар стал терять свои позиции в структуре резервов многих стран при наращивании доли золота. Россия тоже предпринимает шаги в этом направлении. Обозначились процессы сокращения использования американской валюты во внешнеторговых оборотах, в торговле с отдельными странами, определенными видами товаров. Никто не заинтересован в обвале долларовой финансовой системы. Процесс идет и пока носит эволюционный характер. Это все происходит на фоне опережающего роста экономики Китая, увеличения в резервах ЦБ РФ доли юаня и золота, сокращения доли доллара. Идет активная отработка механизмов взаиморасчетов между нашими странами в национальных валютах. Китай продвигает идею «электронного юаня», на предстоящей Олимпиаде можно будет опробовать на практике данную денежную единицу. Тема электронных денег постепенно из «серой» пилотной зоны переходит в стадию отработки правил и нормативов со стороны финансовых регуляторов разных стран.

Новости Новосибирска

Боремся с инфляцией или ветряными мельницами?

Что это означает для России? Прежде всего, инфляция у нас носит завозной характер: мы слишком сильно пристегнулись к различным международным организациям и сейчас пожинаем плоды этой интеграции. Я много раз, когда общался с иностранными партнерами, благодарил их за введенные против России санкции, говорил, что именно благодаря им мы наконец-то начали заниматься своей страной. Вот если бы нам еще газ и нефть отключили… Тогда вообще все берегитесь: Россия долго запрягает, но когда соберется — тогда мы всех точно сделаем (шутка).

Но так или иначе процессы пошли. Да, политика ЦБ отрабатывает позиции людей, с либеральными ценностями, которые стали пробуксовывать в последнее время, но они категорично заявляют, что «нужно уничтожить все хорошее, что было в советской системе: плановость, стратегический подход». Да, наши монопольные структуры, все еще не позволяют стране комплексно развиваться, несмотря на наличие колоссальных возможностей и явного проседания. Мы видим, как монополии стараются перетянуть на себя бюджеты, и никто не просчитывает итоговую эффективность комплексного развития. Монополии вносят свой существенный вклад в рост инфляции. Но это временная ситуация, которая вписывается в законы объективного развития экономики. Сейчас у нас есть агрессивная внешняя среда, которая уже заставила страну заниматься вопросами безопасности, а они потянут за собой и прочие темы. Лично я вижу, что все это выстраивается в хорошую и продуманную логику, формирует свою «дорожную карту» для России.

Я очень четко наблюдаю реальную деофшоризацию экономики России. Отмена соглашений о двойном налогообложении с рядом юрисдикций, типа Кипра, создание своих зон на острове Русский, в Калининграде — все это создает условия для инвестирования в Россию. Идет довольно много запросов на консультации о том, «как завести деньги в страну», «как вложить их в инвестиционные проекты». Я вижу, что в Россию начали возвращаться люди, раньше уезжавшие «за границу за колбасой». Сейчас она уже есть и у нас, в большом ассортименте. Да, пока большая часть всего хорошего, что есть в нашей стране, концентрируется в Москве. Это наша витрина, которая может соревноваться с любым европейским городом, при этом мы наблюдаем некоторую обделенность всей остальной страны. Но процессы постепенно идут, и вектор начинает смещаться в сторону регионов.

Новости Новосибирска

Государственные и муниципальные контракты не успевают за ростом цен

Я вижу, что мы сейчас полноценно не контролируем финансовую систему, и это приводит к принятию вынужденных мер. Например, битва с металлургами, которые двойным ростом рублевых цен на свою продукцию начали дестабилизировать строительную отрасль и остальную экономику РФ. В угоду западным акционерам, банкам и рейтинговым агентствам наши производители погнали на экспорт продукцию по валютным прайсам, распространив их и на внутренний рынок. Правительство попыталось обуздать аппетиты производителей рыночными методами — были введены экспортные пошлины на металл в 15%. Обещаны всяческие плюшки тем сознательным производителям, кто не угонит в офшоры шальные дивиденды, а направит на благие дела развития вверенного производства. Погрозили поднять НДПИ на сырье. Битва за сверхприбыли была очень серьезная и еще раз подтвердила тот факт, что у нас не правительство, а набор лоббирующих представителей монополий. Деньги от пошлин пошли на компенсацию роста цен только по федеральным проектам: что-то перепало и на стройку новосибирского Ледового дворца к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Все остальные выживали как могли. В Новосибирской области, к примеру, это привело к фактическому срыву программы капремонта в 2021 году. Из-за роста цен мы оказались в ситуации, когда половину программы работ по капремонтам нужно было закрывать или останавливать, так как подрядные организации из-за удорожания материалов отказывались от работ, а напрямую бюджет не может дотировать удорожание частным УК.

Повышение цен вызвало инфляционную волну и привычную реакцию ЦБ: поднять ставки. Соответственно — поднять стоимость кредита, в том числе ипотеки. Немножко подрастут ставки по депозитам. По итогам года получим экономические показатели, далекие от планируемых.

Хотел бы также обратить внимание еще на один факт, характерный для политики ЦБ. В любой политической кампании, чтобы лишние копейки не пошли на финансирование оппозиции и иноагентов, банки, запуганные массовыми отзывами лицензий, начинают перестраховываться. К сожалению, бывают ситуации, когда на волне ажиотажа «выплескиваются» нормально работающие кредитные организации. За это никто не отвечает. Очень много вопросов возникает и с автоматической блокировкой счетов «в связи с борьбой с терроризмом», «отмыванием денежных средств» и далее по списку. На все попытки предпринимателей прояснить ситуацию они получают один ответ: «Вы должны хорошо изучать контрагентов», даже если с этим контрагентом неоднократно банк проводил операции. Такие прецеденты носят массовый характер. Иногда такая блокировка справедлива, так как наши бизнесмены, особенно малый и средний бизнес, ограниченный в возможностях содержать полноценный штат сотрудников, небрежно относится к нюансам делопроизводства, но по факту банки превратились в перестраховщиков: они заваливают Росфинмониторинг формальными сообщениями, блокируют счета без объяснения причин, что в итоге сильно тормозит экономическую деятельность. Это было особенно актуально в предвыборном 2021 году. Сейчас ассоциации предпринимателей, банковские объединения вышли на регулятора ЦБ РФ с предложениями навести порядок в данной сфере: сократить и оптимизировать регламенты рассмотрения причин и основания блокировки счетов предприятий, компенсации ущерба в случае понесенных убытков от неправомерных оснований для таких действий.

Подготовила Юлия Данилова

Фото: Сергей Мордвинов

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Экономика итоги года инфляция золото


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