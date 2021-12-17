Хотите выходить на международные рынки? Это реально!

— Итогом 2021 года можно однозначно назвать рост интереса новосибирского бизнеса к выходу на зарубежные рынки. Правда, векторы этого интереса несколько сместились из Китая в сторону Востока: ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Африка. Рынки этих стран сейчас открыты для российских товаров. По-прежнему сохраняется спрос на новосибирские товары в Узбекистане и других странах СНГ. Речь идет как о продовольственных товарах, так и технической, инновационной продукции.

На мой взгляд, главное в такой ситуации — не бояться, детально проанализировать документацию (а это не так сложно, как кажется), в том числе таможенную, грамотно выстроить логистику, изучить местные рынки и правильно упаковать продукт с точки зрения маркетинга. Практика показала, что, а это очень усложняет реализацию проекта и даже может привести к тому, что идея окажется провальной.

Кроме того, растет интерес к области, к продукции местных предприятий в самых разных отраслях со стороны компаний из других регионов и стран. К примеру, недавно мы завершили большой проект стажировки алтайских предпринимателей в Новосибирской области, которые посетили много новосибирских компаний.

Подготовила Юлия Данилова