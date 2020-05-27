На базе институтов СО РАН и НГУ будет создана Университетская клиника

Существующие клиники институтов СО РАН медицинского профиля и Медицинский научно-образовательный центр НГУ будут объединены в АНО «Университетская клиника», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Поддерживаю идею создания Университетской клиники. Считаю, что нужно более эффективно использовать те клинические возможности исследовательских институтов, которые у нас сегодня есть. В том числе и в целях региональной медицины, научной и образовательной деятельности. Сегодня предложен абсолютно жизнеспособный формат, — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Отмечается, что инициаторами и участниками проекта выступают Институт медицины и психологии им. В. Зельмана НГУ, Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины, Институт физиологии и фундаментальной медицины, Институт фундаментальной и клинической иммунологии.

Основными целями создания АНО являются предоставление услуг, связанных с освоением и использование средств и методов диагностики и лечения социально-значимых заболеваний, организацией и проведением на базе Университетской клиники практической подготовки студентов, эффективное использование потенциала профессорско-преподавательского состава НГУ на основе современных технологических решений.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области