В Академгородке отремонтируют 12 домов в границах достопримечательного места

В Новосибирске согласован проект капитального ремонта общего имущества 12 многоквартирных домов в Советском районе. Все они расположены на территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Новосибирский Академгородок».

Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы (есть в распоряжении редакции Infopro54), подписанному в июле 2026 года, работы пройдут в домах по адресам: Морской проспект, 9, 15, 20, 28, 31, 40, 64, улица Академическая, 4, Детский проезд, 5 и 7, улица Жемчужная, 4 и 14. Проект разработан ООО «Центр Проект НСК» по заказу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области.

В большинстве домов запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем отопления. В доме на Академической, 4, а также в домах на Детском проезде и Жемчужной проведут капитальный ремонт крыш. Проектом предусмотрена замена обрешетки, покрытия кровли, водосточной системы и устройство дополнительного утепления чердачного перекрытия. Крыши останутся скатными с сохранением существующего уклона до 30 градусов, цвет покрытия выбран нейтральный – светло-серый.

Экспертиза установила, что большинство домов, включенных в программу ремонта, являются объектами рядовой исторической застройки, формирующей историко-архитектурную среду Академгородка. Исключение – дома по адресам Морской проспект, 9, Морской проспект, 64, Академическая, 4, Детский проезд, 5, Детский проезд, 7 и Жемчужная, 14. Их проектные решения не затрагивают предмет охраны достопримечательного места.

Некоторые из домов находятся в границах зон зеленых насаждений, отнесенных к предмету охраны Академгородка. Как указано в заключении, в ходе работ не планируется вырубка деревьев или изменение ландшафта, а строительные материалы и мусор не будут складироваться в зеленых зонах.

Постановлением правительства Новосибирской области достопримечательное место «Новосибирский Академгородок» включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Особенности его предмета охраны утверждены приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия региона, а требования к градостроительным регламентам установлены в 2016 году и действуют в границах всей территории площадью более 1 тысячи гектаров.

Капитальный ремонт проводится в рамках региональной программы на 2014–2038 годы. По данным экспертизы, все запланированные работы не оказывают негативного воздействия на предмет охраны достопримечательного места.

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