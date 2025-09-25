Алексей Красовский: Онлайн-торговля — это пока черно-белое кино без звука

Соучредитель и гендиректор компании «Посуда центр» Алексей Красовский считает, что у офлайн-торговли, несмотря на активный рост онлайна, есть перспективы развития:

— Ключевые сложности для непродуктового ритейла сегодня — это нестабильность экономики, низкая плотность населения, особенно за Уралом, а также низкие доходы граждан. По оффлайн-ритейлу мы видим, что торговля движется в сторону дисконта: «Мир одежды и обуви», «Светофор», «Маяк», «ПервоЦен», «Доброцен» и т.д. Сейчас свой дисконт-формат развивает каждая федеральная сеть, что также свидетельствует о сильном падении доходов населения.

При этом я не согласен с тем, что онлайн-торговля замещает офлайн-торговлю. Как мне кажется, онлайн-торговля — пока черно-белое кино без звука. Она только появилась и, на мой взгляд, дотянулась туда, куда не могла прийти офлайн-торговля. Онлайн взял на себя скрытый потенциал спроса и за счет этого активно развивается.

Безусловно, мы еще увидим в онлайн-ритейле появление «цвета и звука», яркости красок и спецэффектов, но и для офлайн-торговли я не ожидаю плохих времен. Продолжу аналогию с индустрией кино. Когда она появилась, все предрекали забвение и смерть театру, но сегодня залы в театрах полны, а стоимость билетов на спектакли в разы превышает стоимость похода в кинотеатр. Поэтому для офлайн-торговли все не так плохо, как считают некоторые скептики.

Однако существовать со «старым репертуаром» офлайну уже становится проблематично. На мой взгляд, сейчас главное для предпринимателя — понять, что офлайну тоже нужно расти, определить вектор этого роста, найти сильные стороны офлайна, недоступные онлайну, и запустить качественные изменения на своих предприятиях, которые обеспечат их устойчивость хотя бы на какое-то время. Без таких изменений выжить будет сложно. Причем нужно сразу осознать, что эти изменения должны будут идти постоянно.

Мое мнение: ведение бизнеса в будущем станет значительно сложнее. Это обусловлено рядом факторов, включая стремительные технологические изменения и геополитическую обстановку, влияющую на экономику. Если вы верите в свой бизнес, то я желаю вам успеха, чтобы достижения вашей компании радовали вас.

