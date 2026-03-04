Поиск здесь...
Четыре года назад в Новосибирске закрылась ИКЕА – чем ее заменили ТЦ и покупатели

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Магазин известного шведского бренда занимал существенную часть ТЦ «Мега»

Со дня закрытия новосибирской ИКЕА прошло ровно четыре года – магазин прекратил принимать посетителей 4 марта 2022 года. Потом были еще онлайн-продажи и работа «за закрытыми дверями», но привычного гипермаркета уже не было. Infopro54 рассказывает, что происходит на бывших икеевских площадях, и кто сейчас зарабатывает на любви россиян к шведскому бренду, который из России официально ушел.

После закрытия магазинов ИКЕА спрос и цена на товары, выпускаемые под этим брендом, резко выросли. И появились предприниматели, которые стали на этом зарабатывать. Аналитики ритейла считали, что долго это не продлится и освободившуюся нишу займут другие производители.

— Я считаю, что в итоге IKEA никуда не ушла, не освободила нишу полностью. Она сейчас довольно широко представлена в онлайне: на всех крупнейших маркетплейсах, в магазинах детских товаров, в мебельных магазинах. Не знаю, сопоставимы ли объемы продаж с тем, что было в официальном магазине, и что есть сейчас. Наверное, все-таки нет. Но если раньше был один большой и официальный канал поставок, то сейчас в стране даже не десятки, а сотни неофициальных и тех, которые называются параллельным импортом. Мы возим продукцию из Турции. У нас далеко не самые большие партии. Есть гораздо более серьезные игроки. Мы в 2025 году зарегистрировали уменьшение объемов продаж примерно на 11%. Не смертельно, учитывая все, что происходит вокруг. По другим нашим товарам, например по текстилю других производителей, — сопоставимые цифры, — рассказал Infopro54 индивидуальный предприниматель Сергей Ч.

На сайте, где публикуется информация о выданных декларациях о соответствии ввозимых в Россию товаров требованиям профильных техрегламентов ЕАЭС, импортеры регулярно декларируют продукцию шведской компании. Последний такой документ датирован 11 февраля 2026 года.

В новосибирском ТЦ «Мега», где располагалась ИКЕА, от ее больших вывесок уже ничего не осталось. Но оформление, в том числе цветовое, о ней напоминает. В апреле 2024 года было объявлено, что площади ИКЕА в 14 российских ТЦ «Мега» будут арендованы под склады маркетплейса «Мегамаркет». В сентябре 2024 года СМИ рассказывали, как открылся первый такой склад в Химках. После этого в публичном пространстве информации было немного. Что касается новосибирской площадки, то одна из последних новостей о ней – сообщение о том, что до конца ноября 2024 года склад там должен заработать в полном объеме. Редакция направила запрос в «Мегамаркет». Но на момент подготовки материала ответ еще не был получен. На сайте этого маркетплейса экспресс-склад в новосибирской «Меге» указан.

Предполагалось, что экспресс-склады «Мегамаркета» будут работать в фиджитал-формате (комбинация онлайн- и офлайн-форматов). Проще говоря, на эти площадки какими-то решениями будут привлекать покупателей. В октябре 2025 года зампред правления Газпромбанка (владелец сети ТЦ «Мега») Тигран Хачатуров сообщил «Известиям», что сеть торговых центров «Мега» подала заявку на регистрацию товарного знака «Мега онлайн» для запуска фиджитал-ритейлера совместно с маркетплейсом «Мегамаркет». Запуск планировался до конца 2025 года. Конкретно по новосибирской площадке сроки не назывались.

Участники рынка напоминают, что с уходом ИКЕА и некоторых других крупных арендаторов торговые центры потеряли трафик, и восстановить его до прежних показателей пока не удалось. Поиск новых форматов и решений – попытка это сделать.

— ИКЕА, конечно, была мощным якорем для ТЦ. Именно она давала тот самый трафик, с этим трудно спорить. У каждого торгового центра должен быть якорь, пусть даже не таких масштабов, не таких размеров, но на который люди идут. Сейчас для торговых центров очень многое поменялось, и дело не только в уходе с рынка каких-то брендов. Если спросить, а что же сейчас может являться якорем для ТЦ, то, наверное, это все-таки больше развлечения. Но тут есть проблема: люди могут ходить в торговые центры развлекаться, но при этом не покупать товары. То есть трафик есть, а денег нет. Потому что деньги ушли в онлайн, там теперь продажи, — сказала в беседе с Infopro54 директор сети торговых центров «Континент» Наталья Патрина.

За проектом, который анонсирован на площадках ушедшей ИКЕА, наблюдают многие ритейлеры. Им интересно, как именно будут объединяться онлайн и офлайн и насколько это будет успешно.

Ранее редакция рассказывала, что на месте закрывшихся магазинов в новосибирских ТЦ открывают фитнес-центры и выставочные пространства. При этом бизнесу советуют не ждать снижения арендных ставок в торговых центрах даже в условиях, когда пустующих площадей становится все больше.

 

 

Фото Infopro54

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Более 600 промышленных роботов должны принять на работу компании Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2024 года в новосибирских компаниях были внедрены 264 промышленных робота. Целевой ориентир — 928. Об этом на пленарном заседании «МашЭкспо Сибирь» сообщил руководитель компании «Промобот» Максим Чугунов. На базе компании создан федеральный Центр развития промышленной робототехники.

По его словам, для выполнения целевого ориентира, новосибирские компании должны установить на своих производствах минимум еще 664 робота. Наиболее актуальны эти технологии в сфере машиностроения (374), производстве продуктов питания и товаров народного потребления (166), металлургии и металлообработке (130), химической промышленности, производстве кокса и нефтепродуктов (115), деревообработке и целлюлозной промышленности (45).

Читать полностью

Сирены для проверки системы оповещения включат 4 марта в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В среду, 4 марта, Новосибирская область присоединится к всероссийской проверке систем оповещения. С 10:40 до 10:50 по всему региону прозвучат сигналы электросирен и уличных громкоговорителей. В это же время общероссийские телеканалы и радиостанции временно прекратят вещание, заменив трансляции предупреждающими сообщениями на экранах и в эфире. Оповещения также будут направлены через мобильное приложение «МЧС России».

Министерство чрезвычайных ситуаций призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Читать полностью

Дачи затопит: страховщики ждут рост числа заявлений из-за паводка в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область попала в список регионов с высоким риском последствий паводка и подтоплений. Запасы воды в снежном покрове в регионе, а также в соседнем Алтае, превышают норму в три раза. Об этом сообщила пресс-служба Росгосстраха со ссылкой на МЧС России.

В компании не исключают, что страховые выплаты в этом году могут увеличиться на 25-30%.

Читать полностью

Новосибирская «Фабрика Фаворит» уходит в конкурсное производство

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области стартовала процедура конкурсного производства в отношении ООО «Фабрика Фаворит». Решение о банкротстве предприятия, зарегистрированного в городе Чулым, вынес Арбитражный суд Новосибирской области 26 февраля 2026 года. Соответствующая информация опубликована в официальных источниках 28 февраля.

Компания, специализирующаяся на производстве сливочного масла, спредов и сыров, работала на рынке с 2004 года. Финансовые трудности у производителя начались в октябре 2024 года, когда «Фабрика Фаворит» допустила дефолты по выплатам держателям своих облигаций. Ситуация осложнялась исками со стороны кредиторов — одним из первых в декабре 2024 года с требованием о банкротстве выступил индивидуальный предприниматель Николай Дремин, правопреемник «Барнаульского молочного комбината». Позже к процессу подключился крупнейший кредитор — АО «Россельхозбанк» с претензиями на сумму свыше 235 миллионов рублей.

Читать полностью

Мошенники снова атакуют новосибирский бизнес от лица правительства региона

Автор: Юлия Данилова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале обратился к жителям региона. По его словам, в последние дни наблюдается резкий рост электронных писем и сообщений, которые, как правило, исходят якобы от имени сотрудников аппарата губернатора или других структурных подразделений правительства региона.

— В сообщениях говорится о назначенной мной видеоконференции и предлагается перейти по ссылке для участия. Настоятельно прошу вас проявлять осторожность и не реагировать на такие сообщения. Это очередная уловка мошенников, которые пытаются получить ваши личные данные, — предупредил Травников.

Читать полностью

Устный экзамен по истории введут для учеников 9-х классов в России

Автор: Артем Рязанов

Девятиклассники перед ОГЭ будут сдавать устный экзамен по истории. Нововведение планируют ввести с 2027–2028 учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

— Это единый устный экзамен для всех школьников, — заявил он.

Читать полностью
Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

