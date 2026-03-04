Четыре года назад в Новосибирске закрылась ИКЕА – чем ее заменили ТЦ и покупатели

Со дня закрытия новосибирской ИКЕА прошло ровно четыре года – магазин прекратил принимать посетителей 4 марта 2022 года. Потом были еще онлайн-продажи и работа «за закрытыми дверями», но привычного гипермаркета уже не было. Infopro54 рассказывает, что происходит на бывших икеевских площадях, и кто сейчас зарабатывает на любви россиян к шведскому бренду, который из России официально ушел.

После закрытия магазинов ИКЕА спрос и цена на товары, выпускаемые под этим брендом, резко выросли. И появились предприниматели, которые стали на этом зарабатывать. Аналитики ритейла считали, что долго это не продлится и освободившуюся нишу займут другие производители.

— Я считаю, что в итоге IKEA никуда не ушла, не освободила нишу полностью. Она сейчас довольно широко представлена в онлайне: на всех крупнейших маркетплейсах, в магазинах детских товаров, в мебельных магазинах. Не знаю, сопоставимы ли объемы продаж с тем, что было в официальном магазине, и что есть сейчас. Наверное, все-таки нет. Но если раньше был один большой и официальный канал поставок, то сейчас в стране даже не десятки, а сотни неофициальных и тех, которые называются параллельным импортом. Мы возим продукцию из Турции. У нас далеко не самые большие партии. Есть гораздо более серьезные игроки. Мы в 2025 году зарегистрировали уменьшение объемов продаж примерно на 11%. Не смертельно, учитывая все, что происходит вокруг. По другим нашим товарам, например по текстилю других производителей, — сопоставимые цифры, — рассказал Infopro54 индивидуальный предприниматель Сергей Ч.

На сайте, где публикуется информация о выданных декларациях о соответствии ввозимых в Россию товаров требованиям профильных техрегламентов ЕАЭС, импортеры регулярно декларируют продукцию шведской компании. Последний такой документ датирован 11 февраля 2026 года.

В новосибирском ТЦ «Мега», где располагалась ИКЕА, от ее больших вывесок уже ничего не осталось. Но оформление, в том числе цветовое, о ней напоминает. В апреле 2024 года было объявлено, что площади ИКЕА в 14 российских ТЦ «Мега» будут арендованы под склады маркетплейса «Мегамаркет». В сентябре 2024 года СМИ рассказывали, как открылся первый такой склад в Химках. После этого в публичном пространстве информации было немного. Что касается новосибирской площадки, то одна из последних новостей о ней – сообщение о том, что до конца ноября 2024 года склад там должен заработать в полном объеме. Редакция направила запрос в «Мегамаркет». Но на момент подготовки материала ответ еще не был получен. На сайте этого маркетплейса экспресс-склад в новосибирской «Меге» указан.

Предполагалось, что экспресс-склады «Мегамаркета» будут работать в фиджитал-формате (комбинация онлайн- и офлайн-форматов). Проще говоря, на эти площадки какими-то решениями будут привлекать покупателей. В октябре 2025 года зампред правления Газпромбанка (владелец сети ТЦ «Мега») Тигран Хачатуров сообщил «Известиям», что сеть торговых центров «Мега» подала заявку на регистрацию товарного знака «Мега онлайн» для запуска фиджитал-ритейлера совместно с маркетплейсом «Мегамаркет». Запуск планировался до конца 2025 года. Конкретно по новосибирской площадке сроки не назывались.

Участники рынка напоминают, что с уходом ИКЕА и некоторых других крупных арендаторов торговые центры потеряли трафик, и восстановить его до прежних показателей пока не удалось. Поиск новых форматов и решений – попытка это сделать.

— ИКЕА, конечно, была мощным якорем для ТЦ. Именно она давала тот самый трафик, с этим трудно спорить. У каждого торгового центра должен быть якорь, пусть даже не таких масштабов, не таких размеров, но на который люди идут. Сейчас для торговых центров очень многое поменялось, и дело не только в уходе с рынка каких-то брендов. Если спросить, а что же сейчас может являться якорем для ТЦ, то, наверное, это все-таки больше развлечения. Но тут есть проблема: люди могут ходить в торговые центры развлекаться, но при этом не покупать товары. То есть трафик есть, а денег нет. Потому что деньги ушли в онлайн, там теперь продажи, — сказала в беседе с Infopro54 директор сети торговых центров «Континент» Наталья Патрина.

За проектом, который анонсирован на площадках ушедшей ИКЕА, наблюдают многие ритейлеры. Им интересно, как именно будут объединяться онлайн и офлайн и насколько это будет успешно.

Ранее редакция рассказывала, что на месте закрывшихся магазинов в новосибирских ТЦ открывают фитнес-центры и выставочные пространства. При этом бизнесу советуют не ждать снижения арендных ставок в торговых центрах даже в условиях, когда пустующих площадей становится все больше.