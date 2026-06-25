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Право&Порядок

Налоговики в Новосибирске годами продавали данные, являющиеся налоговой тайной

Автор: Артем Рязанов

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Схема работала более четырех лет

В Новосибирске возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении бывших и действующих сотрудников налоговых органов.

По данным следствия, с января 2020 года по февраль 2024 года подозреваемые за денежное вознаграждение передавали третьим лицам сведения, составляющие налоговую тайну.

Противоправную схему раскрыли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Новосибирской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. В ходе обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны с материалами, значимыми для расследования.

Центральный районный суд Новосибирска избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговиков в Новосибирске задержали за разглашение данных 40 тысяч компаний и ИП.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирская область

Теги : разглашение налоговой тайны налоговая

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Директора хозяйства «Карасевское» отправили из СИЗО под домашний арест

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский областной суд изменил меру пресечения директору АО «Карасевское» Александру Бахману с заключения под стражу на домашний арест. Об этом редакции Infopro54 сообщил представитель защиты предпринимателя Евгений Деменчук. Решение принято в рамках рассмотрения дела вокруг СХПК «Мильтюшихинский», которое в публичном поле связывают с обвинениями руководства СХПК в рейдерском захвате хозяйства.

Защита настаивает, что речь идет не о захвате, а о многолетнем корпоративно-хозяйственном конфликте, связанном с управлением предприятием, его долгами и земельными активами.

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Судебные приставы вернули пенсионерке миллионы, украденные новосибирцем

Автор: Артем Рязанов

Судебные приставы вернули москвичке 8 970 000 рублей — эти деньги женщина потеряла из‑за мошенников.

По данным следствия, житель Новосибирска организовал преступную группу, участники которой выдавали себя за сотрудников Центрального банка РФ. Злоумышленники звонили пожилым людям и убеждали, что деньги на их счетах нужно обязательно задекларировать: для этого требовалось передать наличные — якобы для проверки, после чего средства должны были вернуть.

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Экс-главе новосибирского подразделения по борьбе с коррупцией грозит 15 лет

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура предложила назначить бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области Владимиру Вялкову наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 345,5 млн рублей по делу о взяточничестве. Также гособвинитель потребовал лишить подсудимого звания полковника, сообщил «Ъ-Сибирь» осведомлённый источник.

Судебный процесс над бывшим сотрудником правоохранительных органов, начавшийся в декабре 2023 года, подходит к своему завершению. Генпрокуратура Сибирского федерального округа выступает в качестве обвинителя по этому делу.

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У нелегальных торговцев в Новосибирске изъяли около 10 тонн арбузов и дынь

Автор: Артем Рязанов

В Октябрьском районе Новосибирска в ходе рейда по выявлению мест нелегальной торговли, у предпринимателей было изъято около 10 тонн бахчевых культур, которые реализовывались с нарушением закона.

Специалисты отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Октябрьского района провели проверку торговых точек на Гусинобродском шоссе. В результате проверки были обнаружены нарушения возле торгового центра «Зима».

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«Меркас» получил отказ по новосибирскому «Сибсельмашу» в Верховном суде

Автор: Юлия Данилова

Верховный суд России отказал ООО «Меркас», ООО «НТПЗ» и Андрею Соседко в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Об этом говорится в определении суда.

— Доводы кассационных жалоб не подтверждают наличие оснований, для пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера, — уточняется в документе.

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Мошенники атакуют безработных новосибирцев через коды от Госуслуг

Автор: Артем Рязанов

Сервис DLBI, специализирующийся на разведке утечек данных и мониторинге даркнета, выявил новую мошенническую схему, нацеленную на временно безработных граждан, в том числе на тех, кто состоит на учёте в центрах занятости.

Схема строится в несколько этапов. Сначала злоумышленники звонят недавно уволенным людям и, ссылаясь на якобы невыплаченные компенсации, уговаривают заполнить заявление, а затем подтвердить его кодом из SMS от портала Госуслуг. Далее жертве сообщают о «взломе» аккаунта и под разными предлогами вынуждают перевести деньги на «безопасный счёт» либо оформить «онлайн-декларацию» наличных и передать их курьеру.

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