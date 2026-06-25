Налоговики в Новосибирске годами продавали данные, являющиеся налоговой тайной

В Новосибирске возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении бывших и действующих сотрудников налоговых органов.

По данным следствия, с января 2020 года по февраль 2024 года подозреваемые за денежное вознаграждение передавали третьим лицам сведения, составляющие налоговую тайну.

Противоправную схему раскрыли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Новосибирской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. В ходе обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны с материалами, значимыми для расследования.

Центральный районный суд Новосибирска избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговиков в Новосибирске задержали за разглашение данных 40 тысяч компаний и ИП.