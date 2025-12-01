Рекламодателям

Доходы собственников коммерческой недвижимости в Новосибирске оценивает налоговая

  • 01/12/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
Доходы собственников коммерческой недвижимости в Новосибирске оценивает налоговая
В фокусе особого внимания те, кто показывает убытки и прячет прибыль

В отработке УФНС по Новосибирской области находятся организации, основной вид деятельности которых: аренда и управление собственным имуществом. Речь идет о компаниях, имеющих в собственности имущество площадью более тысячи квадратных метров, но при этом декларирующих низкую налоговую нагрузку по налогу на прибыль либо убытки. Об этом на налоговом форуме в Новосибирске рассказала заместитель руководителя управления ФНС Елена Москалец.

В качестве примера она привела ситуацию, когда налогоплательщик из Новосибирска, имеющий в собственности недвижимое имущество площадью более пяти тысяч квадратных метров, сдаёт его в аренду единственному арендатору.

— Доходы собственника от сдачи в аренду составляют 6 млн рублей, и столько же уходит на коммунальные платежи и прочие сопутствующие расходы. При этом доход арендатора от сдачи помещений в субаренду составляет уже 16 миллионов. В ходе анализа расчётного счёта арендатора мы установили, что он перечисляет учредителям собственника порядка четырех миллионов рублей, — отметила Москалец.

По ее словам, в налоговой есть выборка таких организаций, имеющих низкую налоговую нагрузку либо получающих убытки. Причем речь идет не о разовых убытках, а о системном ведении такого бизнеса в нескольких периодах.

— Это достаточно серьезные риски, поэтому мы предлагаем компаниям пересмотреть свои налоговые обязательства, — сообщила Елена Москалец.

Глава управления ФНС Геннадий Морозов также сообщал, что налоговики активизировали работу с убыточными организациями. По результатам этой работы 192 налогоплательщика уменьшили убытки на 2,3 млрд рублей, из них почти половина отразили прибыль в размере 16 млрд рублей.

Напомним, Минфин Новосибирской области предложил понизить пороговое значение площади административных и торгово-офисных помещений, которые будут облагаться налогом по кадастровой стоимости: площадь таких объектов снизится с 3000 кв. м до 1500 кв. м.

— При этом количество налогооблагаемых объектов у нас вырастет на 718 объектов, а в бюджет за год поступит дополнительно 281 млн рублей, — сообщал на октябрьской сессии министр финансов Виталий Голубенко.

Депутат заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин на ноябрьской сессии заявил, что кадастровая стоимость многих объектов недвижимости сегодня сильно завышена. Механизмов ее пересмотра на практике нет. При такой ситуации снижение ограничений по площади объектов торгово-офисного, которые будут облагаться по ставке 2,5%, станет серьезным ударом для бизнеса.

Тем не менее большинством голосов депутаты приняли внесение корректировок в закон. Он вступит в силу не с 1 января 2027 года, как планировалось ранее, а с января 2028-го.

Ранее редакция сообщала о том, что в последнее время в Новосибирске растет предложение по продаже торговой и офисной недвижимости.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : налоговая коммерческая недвижимость аренда


