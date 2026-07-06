Более двух тысяч новосибирцев вывели заработки «из тени» в 2026 году

В 2025 году в Новосибирской области было выявлено 1,6 млн. человек, которые не получают официальных доходов. Основную долю из них — 72% составляют лица нетрудоспособного возраста: дети, студенты и пенсионеры. В зону контроля налоговой попали 452 тысяч человек или 28%. Об этом редакции сообщили в ответ на запрос в пресс-службе УФНС Новосибирской области.

— При этом за последние три года количество работоспособных граждан региона, не имеющих доходов, сократилось на 57 тысяч человек, — констатировали в ведомстве.

Что касается неформальной занятости, то ключевые риски, по наблюдению аналитиков УФНС, сосредоточены в розничной торговле, оказании стоматологических услуг, общепите, пунктах выдачи товаров маркетплейсов, частной охранной деятельности и других отраслях экономики.

— В результате проделанной работы за 2025 год легализовали свою деятельность 7,6 тысяч человек, дополнительные поступления НДФЛ и страховых взносов составили 433,4 млн. рублей. С начала 2026 года заработки из тени вывели 2,2 тысячи новосибирцев, дополнительные поступления НДФЛ и страховых взносов составили 102,7 млн. рублей, —пояснили редакции.

Особое внимание в регионе уделяется работодателям, не отражающими доходы иностранных граждан в «зарплатой» отчетности. В 2025 году мероприятия налогового контроля проведены в отношении более 7 тысяч иностранных граждан. В результате дополнительно в бюджет поступило НДФЛ и страховых взносов в размере 151,8 млн. рублей.

— За истекший период 2026 года такая работа проведена в отношении 542 иностранных граждан, сумма дополнительно поступивших НДФЛ и страховых взносов составила 16,2 млн. рублей, — констатировали в налоговой.

Напомним, в ноябре 2025 года на сессии регионального парламента директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Елена Ягнюкова сообщила, что около 200 тысяч новосибирцев официально не работают и не вносят взносы в систему ОМС.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 14 тысяч новосибирцев легализовали занятость после проверок инспекции труда. Десять работодателей региона попали в федеральный реестр из-за теневого трудоустройства сотрудников.