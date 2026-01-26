Почти 50 тысяч новосибирцев получают доходы от сдачи имущества в аренду

48 тысяч налогоплательщиков в 2025 году задекларировали доходы от сдачи в аренду принадлежащего им имущества на праве собственности на сумму более 3,7 млрд. руб. Это в 1,6 раза больше, чем в 2024 году. Об этом сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по Новосибирской области Ирина Демиденко.

По ее словам, за минувший год количество самозанятых, сдающих жилье в аренду, в регионе увеличилось почти на 1,5 тысячи человек и составило 5,3 тысячи.

— Работа по легализации рынка сдачи недвижимости в аренду в целом ориентирована на то, чтобы налогоплательщики самостоятельно уточняли свои налоговые обязательства, не дожидаясь мероприятий налогового контроля. В отношении налогоплательщиков, которые уклоняются от уплаты налогов и не желают добровольно менять модель своего поведения, могут быть назначены выездные налоговые проверки, — предупредила Демиденко.

Она пояснила, что информация об арендной недвижимости собирается из разных источников. Ее предоставляют налоговикам участковые уполномоченные полиции, управляющие компании, ТСЖ, поставщики коммунальных услуг, а также граждане.

В 2026 году работа налоговых органов Новосибирской области по данному направлению будет продолжена.

Напомним, на Налоговом форуме в ноябре 2025 года глава УФНС региона Геннадий Морозов сообщал, что налоговики провели проверки 7 тысяч новосибирцев, имеющих в собственности несколько квартир и сдающих их в аренду. По результатам проведенного предпроверочного анализа, 4,6 тысячи собственника квартир (65%) задекларировали доходы. 365 предоставили уточненные декларации и перечислили в бюджет 57 млн рублей. 565 человек зарегистрировались самозанятыми — 3,6 млн рублей. В итоге исчисленная сумма налогов по сдаче имущества в аренду в различных режимах налогообложения составила почти 4 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше, чем в феврале прошлого года (2,3 млрд рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что арендаторам квартир в Новосибирске предложат налоговые вычеты. В ФНС России прорабатывают новые механизмы вывода из тени доходов от сдачи жилья.