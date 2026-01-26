Поиск здесь...
Почти 50 тысяч новосибирцев получают доходы от сдачи имущества в аренду

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Налоговая активно работает по обелению рынка арендной недвижимости региона

48 тысяч налогоплательщиков в 2025 году задекларировали доходы от сдачи в аренду принадлежащего им имущества на праве собственности на сумму более 3,7 млрд. руб. Это в 1,6 раза больше, чем в 2024 году. Об этом сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по Новосибирской области Ирина Демиденко.

По ее словам, за минувший год количество самозанятых, сдающих жилье в аренду, в регионе увеличилось почти на 1,5 тысячи человек и составило 5,3 тысячи.

— Работа по легализации рынка сдачи недвижимости в аренду в целом ориентирована на то, чтобы налогоплательщики самостоятельно уточняли свои налоговые обязательства, не дожидаясь мероприятий налогового контроля. В отношении налогоплательщиков, которые уклоняются от уплаты налогов и не желают добровольно менять модель своего поведения, могут быть назначены выездные налоговые проверки, — предупредила Демиденко.

Она пояснила, что информация об арендной недвижимости собирается из разных источников. Ее предоставляют налоговикам участковые уполномоченные полиции, управляющие компании, ТСЖ, поставщики коммунальных услуг, а также граждане.

В 2026 году работа налоговых органов Новосибирской области по данному направлению будет продолжена.

Напомним, на Налоговом форуме в ноябре 2025 года глава УФНС региона Геннадий Морозов сообщал, что налоговики провели проверки 7 тысяч новосибирцев, имеющих в собственности несколько квартир и сдающих их в аренду. По результатам проведенного предпроверочного анализа, 4,6 тысячи собственника квартир (65%) задекларировали доходы. 365 предоставили уточненные декларации и перечислили в бюджет 57 млн рублей. 565 человек зарегистрировались самозанятыми — 3,6 млн рублей. В итоге исчисленная сумма налогов по сдаче имущества в аренду в различных режимах налогообложения составила почти 4 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше, чем в феврале прошлого года (2,3 млрд рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что арендаторам квартир в Новосибирске предложат налоговые вычеты. В ФНС России прорабатывают новые механизмы вывода из тени доходов от сдачи жилья. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Цифровое будущее детского отдыха: Новосибирск переходит на электронные путевки

Цифровое будущее детского отдыха: Новосибирск переходит на электронные путевки

В Новосибирской области усовершенствовали порядок оказания государственной услуги по предоставлению детских путевок для отдыха и укрепления здоровья. В результате оптимизации оформление льготных путевок в детские оздоровительные лагеря теперь полностью осуществляется в электронном виде. Это нововведение соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Прежде родителям требовалось трижды посетить учреждение и предоставить документы в бумажном виде. Теперь все необходимые шаги можно выполнить онлайн: оформить заявку и получить электронную путевку жители области могут, не покидая свой дом. Эта возможность предоставляется всем, кто в ней нуждается, включая семьи участников специальной военной операции.

Читать полностью

Третий модуль программы «Герои НовоСибири» стартовал в РАНХиГС

В Новосибирском филиале Президентской академии РАНХиГС стартовал третий модуль образовательной программы «Герои НовоСибири». Заместитель губернатора Константин Хальзов приветствовал участников первого потока, отметив их успешное преодоление половины учебного курса.

Проект «Герои НовоСибири» разработан с целью комплексной подготовки управленческих кадров и призван создать благоприятные условия для самореализации защитников страны. Ключевая задача – помочь им адаптироваться к гражданской службе после завершения военной карьеры.

Читать полностью

В Новосибирской области реконструируют путепровод через железную дорогу

В Тогучинском районе Новосибирской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирована масштабная реконструкция путепровода, пересекающего железную дорогу «Обь – Проектная» на автомобильной магистрали «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, путепровод, введенный в эксплуатацию в 1975 году, ни разу не подвергался капитальному ремонту. Длительный срок эксплуатации привел к значительному износу конструктивных элементов, что обуславливает необходимость проведения полноценного ремонта несущих конструкций, включая балки пролетных строений и опоры, для обеспечения безопасного движения. Кроме того, будет произведена полная замена дорожного покрытия и деформационных швов. Техническое состояние путепровода оценивается как близкое к аварийному, что делает реконструкцию первоочередной задачей.

Читать полностью

«Кто работать будет?»: в Новосибирске предлагают на час увеличить пребывание детей в детсадах

Автор: Юлия Данилова

Работу ясельных групп и детсадов в России нужно продлить до 20:00. Об этом на минувшей неделе заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это необходимо для того, чтобы у матерей была мотивация как можно быстрее вернуться на работу и не потерять квалификацию.

В Минпросвещения России сегодня пояснили, что режим работы детсадов может корректироваться с учетом занятости родителей. Этот вопрос рассматривается на уровне региона, органов МСУ и самого детского сада.

Читать полностью

Ситуацию с участками для льготников в Новосибирске контролирует Генпрокуратура

Автор: Юлия Данилова

Ситуация с предоставлением земельных участков для многодетных и льготников в Новосибирской области находится на контроле Генпрокуратуры. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области. В частности, речь идет об обращении многодетного отца Сергея Митяева, которое поступило в ведомство в июне 2025 года.

Напомним, семья получила участок в Коченевском районе в 2018 году. После того, как сошел снег выяснилось, что рядом находится водоочистное сооружение, а почва похожа на болото и у семьи не хватит средств для ее облагораживания. С тех пор Митяев обивает пороги органов власти с просьбой заменить участок.

Читать полностью

Рейтинг работодателей для молодежи создадут в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Губернатор региона Андрей Травников поручил разработать рейтинг работодателей, отражающий привлечение ими молодёжи региона. Он будет учитывать, насколько активно бизнес привлекает молодёжь, выпускников, какой у них процент трудоустройства, закрепления.

— Нужно формировать мнение, что привлечение молодёжи, выпускников СПО и вузов для работодателя — это не только решение собственной кадровой проблемы, но и важная общественная миссия — дать возможность молодым людям раскрыться максимально быстро по специальности, — заявил Травников.

Читать полностью
