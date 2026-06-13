Жителей Новосибирской области предупреждают о шквалистом ветре 13 июня

В Новосибирской области 13 июня ожидается ухудшение погодных условий: региональное управление МЧС России разослало жителям смс-оповещения о приближающихся шквалах и грозах, которые квалифицируются как опасные метеорологические явления.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу на территории области установится переменная облачность. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди с грозами, в это же время ожидаются умеренные осадки. Днем характер погоды усилится: кратковременные дожди охватят больше территорий, местами возможны грозы, сопровождающиеся сильными ливнями. Ночью и утром в отдельных районах не исключаются туманы.

Особое внимание синоптики обращают на ветровой режим. Скорость ветра в течение суток составит 3–8 метров в секунду, однако местами порывы могут достигать 14 метров в секунду, а днем при грозах специалисты прогнозируют шквалы до 18 метров в секунду.

Шквал представляет собой внезапное, резкое и кратковременное усиление ветра, при котором происходит изменение его направления. Это явление официально отнесено к опасным гидрометеорологическим явлениям, так как способно наносить значительный ущерб — ломать деревья, повреждать линии электропередачи, срывать кровлю зданий и создавать угрозу для жизни людей.

Помимо этого, Западно-Сибирское УГМС предупреждает о сохранении аномально жаркой погоды в период с 13 по 17 июня. В эти дни местами по области максимальные температуры воздуха будут достигать отметки плюс 30 градусов и выше.

Жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность при нахождении на улице в непогоду, избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями и слабоукрепленными деревьями, а также по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в период действия грозового фронта.

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