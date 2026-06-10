На строительство подстанции скорой помощи в Новосибирске выделено 265 млн рублей

В Первомайском районе Новосибирска к 2027 году планируют возвести новую подстанцию скорой помощи. Конкурс для выбора подрядчика для реализации этого проекта объявлен 9 июня. Организатором торгов выступает Минстрой Новосибирской области.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит выполнить работы по строительству здания подстанции ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» в Первомайском районе. Начальная цена госконтракта составляет 265,7 миллиона рублей.

В рамках проекта планируется построить само здание подстанции, а также котельную. Кроме того, подрядчик должен будет заасфальтировать прилегающую территорию и провести работы по озеленению.

Общая сумма сформирована из следующих основных статей расходов:

Строительно-монтажные работы — 175,4 млн (самая крупная статья).

Стоимость оборудования — 30,3 млн руб.

Пусконаладочные работы — 4 млн руб.

Удорожание работ в зимнее время — 5,2 млн руб.

Прочие работы и затраты (утилизация, компенсация за деревья, разбивка осей) — 622 тысячи руб.

Резерв на непредвиденные работы — 2,1 млн руб.

Для строительства объекта выделен участок на улице Центральной. Его площадь — 3,5 тысячи квадратных метров. Объект должны сдать до 27 сентября 2027 года. Уровень цен утвержденной сметной документации: 2 квартал 2026 года.

По данным Яндекс Карт, в Первомайском районе на данный момент существует 2 подстанции скорой помощи: ул. Шмидта, 2А и ул. Тухачевского, 22.

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