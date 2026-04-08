Прокуратура Новосибирской области выявила сбои в работе скорой

Автор: Оксана Мочалова

Представление получил курирующий заместитель губернатора Константин Хальзов

Прокуратура Новосибирской области выявила нарушения в организации скорой медицинской помощи. В ходе проверки установлено отсутствие полной комплектации бригад лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, несвоевременное прибытие к пациентам и ненадлежащее техническое состояние автомобилей.

Зафиксированы случаи, когда граждане не дождались бригады скорой помощи и самостоятельно добирались до лечебного учреждения. В отдельных районах города Новосибирска более 80 жителей ожидали приезда бригад скорой свыше 8 часов. В одном из сельских районов выявлен используемый реанимобиль, пробег которого в тысячу раз превышает протяженность всей Новосибирской области с запада на восток.

Проверка проведена по поручению прокурора области Александра Бучмана с привлечением территориальных прокуроров. Поводом послужили жалобы, поступившие в ходе личных приемов руководства прокуратуры области.

— Выявлены факты нарушения требований закона при организации оказания населению региона скорой медицинской помощи, — отметил Заместитель прокурора области Александр Рудь.

По результатам проверки представление внесено заместителю губернатора Новосибирской области Константину Хальзову.

В прокуратуре подчеркнули, что вопросы соблюдения прав граждан на обеспечение медицинской помощью и фактическое устранение нарушений находятся на постоянном контроле ведомства.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме планировали ужесточить наказание за помехи машине скорой помощи.

Фото редакции Infopro54, автор — Артём Рязанов

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : Скорая помощь прокуратура представление

Новосибирская область запускает грантовую поддержку для участников СВО

С 2026 года предусмотрена возможность получения грантов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из числа участников специальной военной операции и их родственников. Эти субсидии предназначены для запуска и расширения собственного бизнеса.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил соответствующее постановление правительства региона №142-п от 6 апреля 2026 года. Финансирование будет осуществляться в рамках государственной программы, направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области.

В Новосибирске запретили передвижение на электросамокатах по ночам

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске вступили в силу изменения в постановление мэрии, которое регламентирует порядок использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Документ скорректировали с учётом опыта прошлого года и практики других российских городов — там похожие ограничения уже показали свою эффективность. Он начал действовать с 3 апреля.

Как сообщил на оперативном совещании в мэрии первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, весь прошлый сезон власти внимательно следили за тем, как работают старые нормы, общались с кикшеринговыми компаниями, учитывали мнение надзорных ведомств, включая тех, кто отвечает за безопасность дорожного движения. В результате выяснилось, что прежний порядок требует доработки. Горожане массово жаловались на хаотичную парковку, а в тёмное время суток случалось много аварий.

Власти меняют правила продажи конфиската и долгов

Автор: Оксана Мочалова

В России подходит к концу общественное обсуждение законопроекта, который полностью меняет правила продажи заложенной и арестованной недвижимости. Документ подготовлен в рамках «дорожной карты» по «достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса», и его главная цель — введение открытой эффективной электронной системы реализации имущества.

Авторы инициативы подчеркивают, что новый подход позволит «повысить уровень прозрачности и конкурентности», а также «в полной мере обеспечивать интересы сторон исполнительного производства».

Работу автобусов и троллейбусов продлят в Новосибирске в пасхальную ночь

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске скорректируют работу общественного транспорта в ночь на Пасху. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, с 11 на 12 апреля городские автобусы и троллейбусы будут работать дольше обычного, чтобы жители могли без проблем доехать до храмов и обратно домой.

Особое внимание будет уделено отдаленным районам, куда с 22:00 вечера до 4:00 утра запустят специальные троллейбусные маршруты. Они свяжут спальные районы с тремя главными церквями города: Знаменским собором, Вознесенским кафедральным собором и Собором Александра Невского.

Вице-спикер Госдумы пошёл на праймериз в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Первый вице-спикер Государственной Думы РФ Александр Жуков намерен баллотироваться в нижнюю палату Федерального Собрания от Новосибирской области. Он зарегистрировался для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по списку кандидатов.

В 2021 году Жуков участвовал в выборах в составе региональной группы кандидатов от «Единой России», включавшей Новосибирскую и Омскую области. От этой группы в Государственную Думу были избраны Александр Жуков и Игорь Антропенко из Омска. В текущем году Антропенко намерен баллотироваться в Любинском одномандатном округе № 143 в Омской области.

Поддержка инноваций в Новосибирской области: губернатор обсудил ключевые меры

На рабочем совещании в Правительстве Новосибирской области губернатор обсудил меры по поддержке инновационной деятельности. Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев проинформировал Андрея Травникова о текущем состоянии дел.

Для стимулирования развития инновационных предприятий в Новосибирской области активно привлекаются программы федеральных институтов, в том числе фонд «Сколково». Новосибирский областной инновационный фонд выступает региональным оператором «Сколково» и, по итогам 2025 года, был признан лучшим в стране. Благодаря этому в проекты местных инноваторов было привлечено свыше 30 миллионов рублей. На сегодняшний день в «Сколково» зарегистрировано 152 компании из Новосибирской области, из которых 104 – это малые технологические предприятия.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

