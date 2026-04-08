Прокуратура Новосибирской области выявила сбои в работе скорой

Прокуратура Новосибирской области выявила нарушения в организации скорой медицинской помощи. В ходе проверки установлено отсутствие полной комплектации бригад лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, несвоевременное прибытие к пациентам и ненадлежащее техническое состояние автомобилей.

Зафиксированы случаи, когда граждане не дождались бригады скорой помощи и самостоятельно добирались до лечебного учреждения. В отдельных районах города Новосибирска более 80 жителей ожидали приезда бригад скорой свыше 8 часов. В одном из сельских районов выявлен используемый реанимобиль, пробег которого в тысячу раз превышает протяженность всей Новосибирской области с запада на восток.

Проверка проведена по поручению прокурора области Александра Бучмана с привлечением территориальных прокуроров. Поводом послужили жалобы, поступившие в ходе личных приемов руководства прокуратуры области.

— Выявлены факты нарушения требований закона при организации оказания населению региона скорой медицинской помощи, — отметил Заместитель прокурора области Александр Рудь.

По результатам проверки представление внесено заместителю губернатора Новосибирской области Константину Хальзову.

В прокуратуре подчеркнули, что вопросы соблюдения прав граждан на обеспечение медицинской помощью и фактическое устранение нарушений находятся на постоянном контроле ведомства.

