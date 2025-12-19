2026 год будет интересным для российского фондового рынка

Территориальный директор «Цифра брокер» в Новосибирске Регина Дзикавичюте проанализировала ключевые тренды на финансовом и фондовом рынке России в 2025 году и представила прогнозы на 2026-й:

— Российский финансовый рынок продолжил свою трансформацию под воздействием ряда триггеров: это и геополитическое давление, и мировые цены на нефть, как результат ― продолжающаяся дедолларизация экономики, развитие суверенной финансовой инфраструктуры и переориентация на восточные рынки.

Если говорить о фондовом рынке, то этот год нельзя однозначно охарактеризовать как год рынка акций. Для широкого спектра отраслей и компаний 2025-й знаменуется ухудшением финансового положения. Тем не менее отдельные игроки сохраняют устойчивость и опережающие инфляцию темпы роста бизнеса. Топ-идеи наших аналитиков на 2025 год в том или ином виде реализовались, и по акциям сохраняем позитивный взгляд: «Т-Технологии», «Лента», «ИКС 5», «Яндекс», «Хэдхантер», «Промомед», «Озон Фармацевтика», «Мать и дитя». Не исключаем предновогоднего ралли на фоне оптимистичных ожиданий в геополитике, в ходе которого индекс Мосбиржи может превысить 2800 пунктов и приблизиться к 3000.

Самым высоким спросом на рынке в этом году пользовались фонды денежного рынка, корпоративные облигации высокого рейтинга, мультивалютные инструменты. ОФЗ или облигации федерального займа оказались недооценены, и к концу года показали результат лучше ожидаемого.

Что касается перетока средств с вкладов на финансовый рынок, то чем быстрее будет происходить снижение ключевой ставки Банка России и, соответственно, снижение ставок по вкладам, тем больше денег будет появляться на фондовом рынке. Сейчас идет процесс сравнения этих финансовых инструментов.

По данным Банка России, приток новых денег на фондовый рынок в третьем квартале 2025 года был рекордным с начала 2021-го — розничные инвесторы внесли на брокерские счета 872 млрд рублей, что на 52% больше, чем в предыдущем квартале.

Если говорить о прогнозах на 2026 год, то новые инструменты на рынке, несомненно, появятся. Для небольших инвесторов это будут новые выпуски облигаций и новые имена среди эмитентов акций, а также новые стратегии инвестирования, упакованные в паи фондов. Многого ждем от цифровых финансовых активов. Также видим спрос на депозиты на брокерских счетах — аналог банковских депозитов.

Большее разнообразие ожидает квалифицированных инвесторов, это связано с меньшими регуляторными ограничениями для них и более высокой скоростью запуска новых продуктов. Год будет интересным для российского фондового рынка.