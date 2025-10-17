Жителей Новосибирска предупредили о мошенниках-охотниках за биометрией

В домовых чатах Новосибирска начали появляться тревожные листовки, предупреждающие жителей о новой схеме мошенничества.

— Просим вас быть в курсе того, что существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел. Они имеют при себе документы и бланки с символикой Министерства внутренних дел и утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех жильцов и снять биометрию в преддверии предстоящей «переписи населения», — говорится в листовке, которая распространяется, якобы, от имени МВД.

Неизвестные авторы предупреждают, что преступники могут выдавать себя за сотрудников МВД, говорить, что делают фото или снимают отпечатки пальцев «по какой-то схеме». Якобы, неизвестные ходят с ноутбуком, считывающим биометрическим устройством и списком жильцов.

— Преступники показывают этот список и просят предоставить им всю информацию, — отмечается в листовках, которые получают жители Плющихинского жилмассива.

В заключение сообщается, что со стороны правительства РФ подобных инициатив не имеется. Неизвестные просят жителей не предоставлять биометрические данные и предупреждают о рисках краж этой информации в целях мошенничества.

В ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили, что такие обходы не совершают и листовки с озвученным содержанием не распространяли.

Стоит напомнить, что этой весной в Госдуму был внесен законопроект согласно которому выдача микрозаймов онлайн будет возможна только при прохождении заемщиком идентификации по биометрии. Предполагается, что закон вступит в силу для МФК с марта 2026 года, для МКК — с марта 2027-го. Ожидания участников рынка о том, что эти сроки будут сдвинуты, не оправдываются. Судя по комментариям в чатах, эксперты и участники рынка микрокредитования прогнозировали всплеск мошенничества, связанного с биометрий, в том числе, со стороны нелегальных кредиторов. Стоит отметить, что у большинства россиян отношение к биометрии и без того крайне настороженное.

При этом в Новосибирске через биометрию уже можно рассчитаться в метро и на некоторых троллейбусных маршрутах, а в перспективе эту систему планируют внедрить в наземном транспорте.

