Рекламодателям

Жителей Новосибирска предупредили о мошенниках-охотниках за биометрией

  • 17/10/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Жители Новосибирска заметили листовки с предупреждением о лже-полицейских
В домах Плющихинского жилмассива появились листовки, предостерегающие о визитах лже-полицейских

В домовых чатах Новосибирска начали появляться тревожные листовки, предупреждающие жителей о новой схеме мошенничества.

— Просим вас быть в курсе того, что существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел. Они имеют при себе документы и бланки с символикой Министерства внутренних дел и утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех жильцов и снять биометрию в преддверии предстоящей «переписи населения», — говорится в листовке, которая распространяется, якобы, от имени МВД.

Неизвестные авторы предупреждают, что преступники могут выдавать себя за сотрудников МВД, говорить, что делают фото или снимают отпечатки пальцев «по какой-то схеме». Якобы, неизвестные ходят с ноутбуком, считывающим биометрическим устройством и списком жильцов.

— Преступники показывают этот список и просят предоставить им всю информацию, — отмечается в листовках, которые получают жители Плющихинского жилмассива.

В заключение сообщается, что со стороны правительства РФ подобных инициатив не имеется. Неизвестные просят жителей не предоставлять биометрические данные и предупреждают о рисках краж этой информации в целях мошенничества.

Листовка

В ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили, что такие обходы не совершают и листовки с озвученным содержанием не распространяли.

Стоит напомнить, что этой весной в Госдуму был внесен законопроект согласно которому выдача микрозаймов онлайн будет возможна только при прохождении заемщиком идентификации по биометрии. Предполагается, что закон вступит в силу для МФК с марта 2026 года, для МКК — с марта 2027-го. Ожидания участников рынка о том, что эти сроки будут сдвинуты, не оправдываются. Судя по комментариям в чатах, эксперты и участники рынка микрокредитования прогнозировали всплеск мошенничества, связанного с биометрий, в том числе, со стороны нелегальных кредиторов. Стоит отметить, что у большинства россиян отношение к биометрии и без того крайне настороженное.

При этом в Новосибирске через биометрию уже можно рассчитаться в метро и на некоторых троллейбусных маршрутах, а в перспективе эту систему планируют внедрить в наземном транспорте.

Ранее редакция сообщала о том, как избежать автоподстав. Автоюрист также рекомендовал использовать видеорегистратор.

Источник фото:Freepik / Автор — jcomp

634

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : предупреждение полиция подъезд


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Жителей Новосибирска предупредили о мошенниках-охотниках за биометрией
17/10/25 11:00
Общество
Чиновница и риэлтор под Новосибирском похитили деньги, выделенные на детей-сирот
17/10/25 10:30
Власть Недвижимость Общество Право&Порядок
Новосибирск похвалили за увеличение объема переработки мусора
17/10/25 10:00
Бизнес Власть Общество
Российские банки повысили ставки по рублевым вкладам
17/10/25 9:30
Финансы
В Новосибирске восстанавливают систему доверенных врачей для чернобыльцев
17/10/25 9:00
Медицина Общество
Музейно-выставочный год Новосибирска обошёлся без летних каникул
16/10/25 19:00
Город Культура Общество
Сибирская строительная неделя-2026: как выставка помогает бизнесу расти и развиваться в нестабильные времена
16/10/25 18:46
Недвижимость
Новосибирская область получит 312 млн на расселение аварийного жилья
16/10/25 18:30
Власть Недвижимость
Эмоции на бумаге и в смартфоне: россияне фиксируют не только факты, но и чувства
16/10/25 18:10
Технологии
Депутат Госдумы Аксененко предложил запустить в России профессиональную ипотеку
16/10/25 18:00
Власть Недвижимость Общество
Экологичный розжиг котлов: Ростехнадзор рассмотрит новую технологию СГК
16/10/25 17:53
Бизнес
В России предложили штрафовать за склонение к аборту на 800 тысяч рублей
16/10/25 17:00
Власть Общество
«Ермак» на линии метро: губернатор оценил новый подвижной состав Новосибирска
16/10/25 16:15
Власть
В Новосибирске приостановили работу компании, загрязнявшей воздух
16/10/25 16:00
Бизнес Право&Порядок Экология
Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику
16/10/25 15:30
Бизнес Власть ВЭД
Достойная работа для коммуникабельных и амбициозных
16/10/25 15:15
ПроБизнес
Суд решил передать России патенты на углеродные нанотрубки OCSiAl
16/10/25 15:00
Бизнес Власть
Наценки на продовольственные товары проверит ФАС в Новосибирске
16/10/25 14:00
Бизнес Власть
Авиакомпании отказываются комментировать массовый овербукинг в Новосибирске
16/10/25 13:30
Бизнес Общество
Новосибирскую область посетили более 35 тысяч иностранных туристов
16/10/25 13:00
Бизнес Власть Общество Туризм
Популярное
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Новости компаний
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
17/10/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
13/10/25 9:07
Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять