Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Заболеваемость корью в Новосибирской области упала на 80%

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Это заболевание может привести к серьёзным последствиям, включая пневмонию и энцефалит, а иногда даже к летальному исходу

В Новосибирской области не зафиксировали вспышек кори в текущем эпидсезоне. Благодаря массовой иммунизации заболеваемость снизилась на 80% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило территориальное управление Роспотребнадзора.

Напомним, что вирус проник в область зимой 2023 года. Чтобы укрепить коллективный иммунитет, провели дополнительные прививки. Весной 2024 года в новосибирских школах были выявлены единичные случаи заболевания корью.

В ведомстве подчеркнули, что данное заболевание способно вызывать серьёзные осложнения, такие как пневмония и энцефалит, а в отдельных случаях может привести к смерти.

Вакцинация против кори, паротита и краснухи (КПК) проводится дважды: в возрасте одного года и в шесть лет. Эта процедура также рекомендована взрослым, которые ранее не были привиты от данных заболеваний. Прививку можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках, однако перед процедурой необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные аллергические реакции и другие противопоказания.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев внесут в федеральный реестр прививок.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы

8
0
0
Предыдущая статья
Читать полностью

Новосибирский психолог объяснила риски коротких видео

Короткие видео сегодня стали частью повседневности детей и подростков — и одновременно одной из самых обсуждаемых тем среди родителей и педагогов. Формат «быстрого» контента нередко вызывает раздражение и воспринимается как однозначно вредный. Однако, как считает доцент кафедры социальной психологии и виктимологии Новосибирского государственного педагогического университета, психолог Татьяна Петровская, всё не так однозначно: ключевую роль играет не сам формат, а то, зачем, как долго и какой именно контент смотрит ребёнок.

По словам эксперта, популярность коротких видео объясняется тем, что они дают психике быстрый и лёгкий результат. После периода напряжения человек стремится к разрядке, а короткий ролик обеспечивает её почти мгновенно. Именно в этом и заключается его привлекательность.

Читать полностью

Глава Новосибирской области поздравил жителей с Пасхой

Автор: Артем Рязанов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона с поздравлениями по случаю Пасхи. Его слова поддержки и добрых пожеланий также передали мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и митрополит Варфоломеев.

— Дорогие друзья! Крепкого здоровья, мира и гармонии. Пусть благодать Божья сопутствует во всех добрых начинаниях и делах. Христос Воскрес! — написал Травников в мессенджере MAX.

Читать полностью

Житель Новосибирской области вернулся из украинского плена

Автор: Артем Рязанов

В преддверии Пасхи, 11 апреля, 175 украинских военнослужащих были освобождены из плена и вернулись на родину. Среди них оказался житель Куйбышевского района. В этом году это уже шестая группа наших соотечественников, вернувшаяся домой из плена.

— Помощь семьям пленных оказывается совместно с правительством региона, региональным Комитетом семей воинов Отечества и филиалом фонда «Защитники Отечества», — сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева в мессенджере.

Читать полностью

В Новосибирской области из-за подъёма уровня воды в реке поврежден подвесной мост

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области продолжается первая волна паводка. Она уже привела к подтоплениям порядка 400 участков, к переливам на ряде автодорог. В сводках спасателей уже были упомянуты подтопления СНТ в Кочковском районе, в Новосибирском районе и в черте Новосибирска. Сейчас в этом перечне есть также дачи в Коченёвском районе.

Читатели Infopro54 передали редакции кадры, снятые в СНТ «Трикотажница», которое находится рядом с рекой Чик. Вода в реке начала подниматься несколько дней назад. Небольшой подвесной мост, которым пользуются дачники, сначала скрылся под водой, а потом был частично поврежден.

Читать полностью

«Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым

Автор: Артем Рязанов

Клуб «Сибирь» заключил новый контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым, о чём информирует пресс-служба команды.

Соглашение с 48-летним специалистом будет действовать на протяжении трёх сезонов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Заболеваемость корью в Новосибирской области упала на 80%

Общество

Спасатели стабилизировали уровень воды в реке Карасук под Новосибирском

Общество

Новосибирский психолог объяснила риски коротких видео

Общество

Глава Новосибирской области поздравил жителей с Пасхой

Общество

Житель Новосибирской области вернулся из украинского плена

Общество

В Новосибирской области из-за подъёма уровня воды в реке поврежден подвесной мост

Спорт

«Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым

Бизнес Власть

Таксисты Новосибирска получат посуточную страховку ОСГОП

Медицина Общество

Новосибирцев внесут в федеральный реестр прививок

Общество

В Новосибирске принято важное решение о сохранении самой большой неоновой вывески

Общество

Новосибирцы услышат пасхальную звонницу у трёх соборов

Общество

Больше тишины: в Новосибирске эксперты рассказали, как новая цензура меняет фильмы

Общество

В Госдуме сообщили о риске при окрашивании пасхальных яиц

Бизнес Недвижимость Общество

Квартиру снимают за три часа: арендный кризис в новосибирском Академгородке

Финансы

Куда россияне поедут на майские праздники

На ремонт участка трассы «Иртыш» выделили 676 млн

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Общество

Эксперты назвали временным подорожание яиц в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности