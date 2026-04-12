Заболеваемость корью в Новосибирской области упала на 80%

В Новосибирской области не зафиксировали вспышек кори в текущем эпидсезоне. Благодаря массовой иммунизации заболеваемость снизилась на 80% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило территориальное управление Роспотребнадзора.

Напомним, что вирус проник в область зимой 2023 года. Чтобы укрепить коллективный иммунитет, провели дополнительные прививки. Весной 2024 года в новосибирских школах были выявлены единичные случаи заболевания корью.

В ведомстве подчеркнули, что данное заболевание способно вызывать серьёзные осложнения, такие как пневмония и энцефалит, а в отдельных случаях может привести к смерти.

Вакцинация против кори, паротита и краснухи (КПК) проводится дважды: в возрасте одного года и в шесть лет. Эта процедура также рекомендована взрослым, которые ранее не были привиты от данных заболеваний. Прививку можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках, однако перед процедурой необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные аллергические реакции и другие противопоказания.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев внесут в федеральный реестр прививок.